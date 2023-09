Riedlingen

Bahnübergang am Freitag gesperrt

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Der Bahnübergang in Riedlingen wird am Freitag wegen Bauarbeiten zwischen 7 und 17 Uhr gesperrt. (Foto: Archiv )

Der Bahnübergang in der Hindenburgstraße in Riedlingen muss am Freitag, 15. September, zwischen 7 und 17 Uhr, wegen Bauarbeiten voll gesperrt werden.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 10:57 Von: sz