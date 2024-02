Rodung in Riedlingen

30 Bäume weichen geplantem Erweiterungsbau für Berufsschulzentrum

Riedlingen / Lesedauer: 2 min

Für den Erweiterungsbau der Gewerblichen Schule wurde Platz geschaffen. (Foto: Berthold Rueß )

Rund 30 Bäume sind am Berufsschulzentrum in Riedlingen gefällt worden. Was zu dem Bauprojekt bislang bekannt ist.

Veröffentlicht: 27.02.2024, 11:50 Von: Schwäbische.de, Gregor Westerbarkei, Berthold Ruess