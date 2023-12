Autos stoßen an Kreuzung in Riedlingen zusammen

Riedlingen

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Zwei Menschen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. (Foto: Feuerwehr Riedlingen )

Am Samstag sind zwei Autos an einer Kreuzung in Riedlingen zusammengestoßen.

Veröffentlicht: 10.12.2023, 11:08 Von: sz