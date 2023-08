Weil sie vor ungefähr einem Jahr einen Kaugummi–Automaten geknackt hatten, saßen zwei Jugendliche und ein Heranwachsender vor der Riedlinger Amtsrichterin. Es sei „nicht die schlaueste Entscheidung“ gewesen, räumte der 19–jährige Angeklagte ein.

Er hatte zusammen mit zwei Jugendlichen in Erisdorf Kaugummiautomaten geknackt. Sie hatten sich jetzt am Amtsgericht in Riedlingen wegen Diebstahls zu verantworten, kam dabei aber mit jeweils 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit davon.

Im Internet ein Übungsset bestellt

Mit einem im Internet bestellten sogenannten Lockpicking–Set soll ein damals 18–Jähriger zusammen mit einem Jugendlichen zunächst den Rahmen des Dreifach–Automaten geöffnet und das Einsteckschloss entfernt haben. Nachdem sie dann aber an einem Inbusschloss nicht mehr weiterkamen, folgte laut Anklage zwei Wochen später am 22. September 2022 gegen 18.30 Uhr am selben Tatort ein weiterer, diesmal erfolgreicher Versuch mit einem Dietrich, wobei noch ein weiterer Jugendlicher beteiligt war.

Die drei Automatenknacker wurden jedoch durch Zeugen gestört und konnten von der Polizei schnell ermittelt werden.

Prozessstrategie der Schweigsamkeit

Sehr gesprächig zeigte sich das Trio auf der Anklagebank zunächst nicht. Vielmehr vermittelten sie zunächst den Eindruck, keinesfalls irgendein Wort preisgeben zu wollen. Richterin Claudia Rief zeigte sich von dieser Prozessstrategie wenig beeindruckt: „Irgendwie kriegen wir das aufgeklärt. Wir haben Zeugen.“

Staatsanwalt Sascha Musch unternahm ebenfalls einen Motivationsversuch mit dem Hinweis, dass ja bereits eine Aussage bei der Polizei vorliege. Ein Geständnis wirke sich günstiger auf den Prozessverlauf aus, an dessen Ende eine Verurteilung stehen könne: „Wollt ihr euch wegen so einem Scheiß das Leben verbauen?“

Anleitung über Tictoc

Das sorgte für größere Gesprächsbereitschaft auf der Anklagebank. „Das war naiv von mir“, zeigte sich der 19–Jährige einsichtig. „Ich hatte die Idee“, gab einer der Jugendlichen zu. Sie hätten auf der Internetplattform "TikTok" Videos gesehen, wie Automatenschlösser geknackt werden können. „Wir wollten es ausprobieren.“

Ich durfte eine Zeitlang meine Spielkonsole nicht mehr benutzen. Einer der Angeklagten

Mit dem im Internet bestellten Übungsset machten sich die beiden in Erisdorf an die Arbeit, wobei dann aber eine Inbusschraube im Weg gewesen sie. Mit einem passenden Schlüssel wurde ein neuer Versuch unternommen, wobei diesmal der Dritte im Bunde beteiligt war.

Allerdings wurden sie von Anwohnern gestört. Zwei Täter flüchteten, der dritte beschimpfte einen Anwohner zwar als „Hurensohn“, zeigte ihm aber dennoch seinen Schülerausweis.

Konsolenverbot als Strafe

Das Trio wollte die Beute gerecht untereinander aufteilen. Sie hatten es aber nicht auf Geld, sondern auf die Kaugummis abgesehen, sogenannte Center Shocks, sehr beliebt wegen des sauren Kerns.

Saures gab es dann stattdessen zu Hause: „Ich durfte eine Zeitlang meine Spielkonsole nicht mehr benutzen,“ berichtet einer. Auch die anderen berichteten von reichlich familiärem Ärger nach dem Polizeibesuch.

Automaten blieben unversehrt

Anerkennung gab es seitens des Automatenherstellers, der die entwendeten Automaten bei der Polizei abholen konnte: „Ich habe mich gewundert, wie professionell die geöffnet wurden.“ Das habe er in zehn Jahren nicht erlebt.

„Normalerweise schlagen sie sie ein oder flexen sie auf.“ Es habe auch nichts gefehlt, der vorhandene Geldbetrag stimme mit der entnommenen Ware überein, etwa 150 Euro. Insoweit sei kein Schaden entstanden.

Keine weiteren Automatenaufbrüche

Auch der Jugendsachbearbeiter der Polizei zeigte sich beeindruckt: „Es gab keinerlei Aufbruchsspuren. Das war gut vorbereitet, da gehört schon was dazu.“ Allerdings zeuge das auch von höherer krimineller Energie. Es sei zudem „unglaubhaft, dass man sich so ein Set besorgt, um es einmal auszuprobieren“.

Euch rettet, dass es keine weiteren Aufbrüche gab. Staatsanwalt Sascha Musch

Seine Recherche habe indes zu dieser Zeit keine weiteren Vorfälle dieser Art ergeben. Den Angeklagten sei zugute zu halten: Ohne ihr Zutun wäre diese Tat nicht aufklärbar gewesen.

Freiheitsstrafe nach Erwachsenenstrafrecht

„Euch rettet, dass es keine weiteren Aufbrüche gab,“ versicherte Staatsanwalt Sascha Musch. Die Tat gehe in Richtung schwerer Diebstahl. Nach Erwachsenenstrafrecht gäbe es „für diese blöde Idee“ fünf bis sechs Monate Freiheitsstrafe: „Das macht sich nicht gut in einer Bewerbung.“

Das Trio sei zudem nicht vorbestraft und geständig: „Da kann man das Verfahren ausnahmsweise einstellen.“ Seinem Vorschlag, einschließlich einer Auflage von 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit, konnte die Amtsrichterin folgen. Dem Trio empfahl sie: „So einen Scheiß macht ihr nicht mehr — und auch keinen anderen. Ich merke mir meine Pappenheimer.“ Auf die Rückgabe des sichergestellten Übungssets verzichtete der reuige Besitzer.