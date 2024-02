Autofahrerin streift Leitplanke

Eine Autofahrerin ist am Montag auf der B 312 in Riedlingen gegen die Leitplanken gefahren. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 17.15 Uhr fuhr die 45-Jährige mit ihrem VW in Richtung Riedlingen. Auf Höhe des Industriegebiets Mancherloch kam sie nach rechts von der Straße ab. Das Auto streifte die Schutzplanke und wurde auf der gesamten rechten Seite beschädigt. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den rund fünf Meter Leitplanken muss noch ermittelt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.