Autofahrer knallt gegen Gartenmauer

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Montag bei einem Unfall in Riedlingen leichte Verletzungen leichte Veletzungen erlitten. Er ist von der Straße abgekommen und gegen eine Gartenmauer geprallt.

Gegen 17.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Skoda in der Villinger Straße, teil die Polizei mit. Er war in Richtung Friedingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der 39-Jährige kollidierte daraufhin mit einer Gartenmauer. Der erheblich beschädigte Skoda war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 12.500 Euro. Der Schaden an der Mauer wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.