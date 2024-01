Riedlingen

Autofahrer fährt auf Traktor auf

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Am Dienstagmorgen verursachte ein 71-Jähriger einen Auffahrunfall mit einem Traktor. (Foto: dpa )

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Skoda und einem Traktor ist es am Dienstagmorgen in der Ortsdurchfahrt Riedlingens auf der B311 gekommen. Der 71-jährige Autofahrer war kurz vor 9 Uhr mit seiner 68-jährigen Beifahrerin in Richtung Ertingen unterwegs.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 14:27 Von: Marion Buck