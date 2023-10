Verstärktes Verkehrsaufkommen ist derzeit in der Riedlinger Innenstadt zu beobachten. Grund dafür sind die Bauarbeiten an der B 311, die am Montag begonnen haben.

Einspurig in Richtung Ertingen

Auf einer Länge von 300 Metern von der Abfahrt der Nordtangente bis zur Einmündung der Industriestraße wird der Fahrbahnbelag erneuert und auch ein neuer Geh- und Radweg angelegt. Im Baustellenbereich wird der Verkehr in Fahrtrichtung Ertingen einspurig geführt.

Der Verkehr in Richtung Ulm wird bereits bei Ertingen über Dürmentingen umgeleitet. Innerörtlich ist eine Umleitungsstrecke über die Bahnhofstraße eingerichtet.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 1. Dezember. In der letzten Novemberwoche ist die B 311 voll gesperrt. Die Umleitung in Richtung Ulm wird dann über Altheim, Andelfingen und Binzwangen ausgewiesen.

Weitere Bauabschnitte von der Industriestraße bis zum Bahnübergang Hindenburgstraße sind für kommendes Jahr vorgesehen.