„Ausblicke“ in großer Vielfalt

„Ausblicke“ hatte sich der Kunstkreis 84 Riedlingen vergangenes Jahr als Jahresthema gewählt. Jetzt zeigt er in den Ausstellungsräumen des Kaplaneihauses das Ergebnis. Nahezu 80 Bilder von 28 Malerinnen und Malern sind zu sehen: Aquarelle, Kreide- und Farbstiftzeichnungen, Öl-, vor allem aber Acryl-Gemälde und einige wenige Skulpturen - eine Frauenbüste, die durch ein Fenster blickt, ein Mann der den Blick hebt, eine sich nach oben strebende Holzplastik und ein fragliches Kunstwerk aus einem Mikroskop und vielen Brillen.

Die Hängung der Kunstwerke stellte das Team um Barbara Bulander und Hannelore Sigrist, welche die Malgruppe im Kunstkreis 84 leiten, vor eine große Herausforderung. Schwierig stellte sie sich ihrer Vielzahl in verschiedenen Größen und ihrer Vielfalt wegen heraus. Der Betrachter wird angeschaut oder richtet seinen Blick durch Fenster oder Türen, Blumen, Bäume und Landschaften auf Sehenswertes oder gar Sehenswürdigkeiten. Die Aufmerksamkeit eines Kindes wendet sich dem Gesicht eines alten, der Welt bereits entrückten Menschen zu, Totenschädel weiten den Blick auf das Ende eines Lebens. Seiltänzer lassen aufblicken, eine weiße Taube am Himmel die Familie am Strand. Neben den gegenständlichen Bildern sind es ganz abstrakte Arbeiten, welche die Ausstellung bereichern, ihre „Ausblicke“ vermitteln. Selbst die künstliche Intelligenz wurde zum Thema erhoben.

Die Künstler der Werkschau sind Herbert Arbter, Elisabeth Bea, Christa von Bischopinck, Barbara Bulander, Martha Chavillier, Ruth Dziuba, Christa Enderle, Marlene Fechner, Ursula Fickel, Monika Fränkler, Karin Gerster, Cornelia Götze, Hildegard Grammer, Gisela Grimm, Peter Günther, Rotraut Klar, Berthold Müller, Martina Oster, Ricki Scopes, Alexandra Schuler, Borislav Schultheiss, Hannelore Sigrist, Rainer Sigrist, Elke Stietzel, Christiane Treiber, Maria Wechselberger, Christa Wilhelm und Sabrina Zoller.

Die Ausstellung im Kaplaneihaus wird am Donnerstag, 29. Februar, um 19 Uhr eröffnet. Kunstkreisvorsitzender Berthold Müller führt in sie ein. Bläser der Conrad Graf-Musikschule umrahmen sie musikalisch. Anzusehen ist die Werkschau bis 24. März freitags und samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.