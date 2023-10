Schon seit einiger Zeit war der „Bierbrunnen“ in der Lange Straße in Riedlingen geschlossen. Seit vergangenem Samstag können sich Kneipenbesucher in Riedlingen über eine Neueröffnung freuen. Pächterin Silke Keller hat sich für ihre Kneipe eigens ein Konzept ausgedacht und möchte auch neue Ideen umsetzen.

Innenräume komplett neu gestaltet

In den vergangenen Wochen seien sie und ihre Familie von morgens bis abends mit den Umbauarbeiten beschäftigt gewesen, sagt Silke Keller. „Wir haben die Innenräume völlig neu gestaltet, die Wände gestrichen, frisch tapeziert und den Tresen komplett neu verkleidet.“

Ich möchte die Gäste zum Verweilen einladen und mich gegen den aktuellen To Go-Trend wehren. Silke Keller

Viele Bars und Kneipen empfinde sie als steril und unnahbar. Es sollte deshalb auf jeden Fall eine gemütliche und rustikale Pilsbar werden, wie sie sagt. Passend zum Neustart bekam ihre Kneipe auch einen neuen Namen: Künftig heißt sie Snooky’s. Ursprünglich wollte sie ihr einen schwäbisch klingenden Namen geben, aber schließlich sei ihr Hund dann der Namensgeber gewesen, erzählt sie.

Gegen Müll und Unpersönlichkeit

Mit ihrer Kneipe will Keller auch ein Zeichen setzen gegen eine ihrer Meinung nach immer schnelllebigere Zeit: „Ich möchte die Gäste zum Verweilen einladen und mich gegen den aktuellen To Go-Trend wehren“, sagt sie.

Dieser schaffe neben mehr Unpersönlichkeit auch zusätzlichen Müll. „Schauen sie mal, wo überall die McDonalds-Tüten herumliegen, das ist doch ganz furchtbar.“

Bald auch kleinere Speisen

Zum Verweilen beitragen soll im Snooky’s auch ein Raucherraum. Aktuell gibt es aber noch Verzögerungen bei der Konzession, weil der Vorpächter den dafür vorgesehenen Raum als Abstellraum genutzt hat. „Hier bremst mich die Bürokratie leider noch aus, die Zulassung ist aber hoffentlich nur noch eine Formsache“, sagt Keller.

Auch aus logistischen Gründen wird es nur Kleinigkeiten geben, wie zum Beispiel Wurstsalat. Silke Keller

Anders als früher gibt es kein Fassbier mehr aus der Zapfanlage. Auf der Getränkekarte stehen ausschließlich Flaschenbiere. Damit der Kneipencharakter erhalten bleibe, gebe es ein überschaubares Angebot an Speisen. „Auch aus logistischen Gründen wird es nur Kleinigkeiten geben, wie zum Beispiel Wurstsalat“, sagt sie.

Mittelfristig möchte sie auch Kuchen anbieten, um einen neuen Treffpunkt in den Nachmittagsstunden zu schaffen. Im kommenden Jahr sollen dann auch Sitzmöglichkeiten vor der Kneipe bereitstehen.

Erfahrung in der Gastronomie

Die Riedlingerin hat Erfahrung in der Gastronomie, von 1998 bis 2001 betrieb sie ein Bistro in der Hindenburgstraße. „Ich bin praktisch in der Gastro aufgewachsen, neben meiner Ausbildung habe ich schon früher in verschiedenen gastronomischen Einrichtungen gearbeitet.“

Für mich ist meine Kneipe eine Herzensangelegenheit. Silke Keller

Schon mehrmals sei sie gefragt worden, warum sie in Zeiten steigender Energiepreise und der Diskussion um die reduzierte Mehrwertsteuer eine Kneipe eröffne.

„Schon früher habe ich in diesen Räumen Dart gespielt. Für mich ist meine Kneipe eine Herzensangelegenheit.“ Allein deshalb haben viel mehr Gründe dafür als dagegen gesprochen, sagt sie.