Riedlingen

Auf ein Neues: „Raus mit em Gole“

Riedlingen / Lesedauer: 1 min

Alle Gole auf einem Bild: Am Mittwochabend schritten, der neue, der alte, die jungen Gole und die Gelbsucht durch die Stadt. (Foto: Georg Kliebhan )

Das kommt selten vor, dass der Gole zweimal in einer Fasnetssaison vom närrischen Fußvolk in die fünfte Jahreszeit gerufen wird. Beim Landestreffen der VSAN vergangenen Samstag durfte er zwischen Rathaus und Walzhaus schreiten - am Mittwochabend, wie gewohnt, schritt er wieder vor dem Kaplaneihaus in die Fasnetszeit (Foto: Georg Kliebhan).