Asita Djavadis Jahr war turbulent, bunt, herausfordernd

Musik und Schauspiel bestimmen das Leben von Asita Djavadi. Die ehemalige Riedlingerin ist auf zahlreichen Bühnen Deutschlands unterwegs und unterrichtet an Hoch- und Musikschulen. Für die Leser der Schwäbischen Zeitung blickt sie auf ihr persönliches Jahr zurück.

Ein sehr bewegtes Jahr

Wenn ich das Jahr Revue passieren lasse, war es ein sehr bewegtes Jahr mit vielen unterschiedlichen Menschen, mit denen ich arbeiten durfte oder die zu mir kamen, um zu lernen oder gecoacht zu werden. Beruflich war es also sehr voll. Das ist es gefühlt jedes Jahr, aber in diesem hat sich die Fülle besonders herausfordernd angefühlt.

Da meine Arbeit sich aufteilt in Lehren und selbst auf der Bühne stehen, füllt sich der Kalender recht schnell. Und „ehe man es sich versieht“, bleibt wenig Raum für Spontanes oder „Zeit zum Auftanken“. Mein Klientel liegt in der Altersgruppe von 9-99 Jahren. Die Schülerinnen und Schüler kommen mit unterschiedlichsten Anliegen: Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung an Hochschulen (Gesang, Tanz, Schauspiel, Musical, Auditions).

Vielfältige Arbeit

Dann habe ich viele Gesangsschüler, die einfach für ihr Leben gerne singen und sich verbessern wollen oder sich zum ersten Mal trauen, zum Beispiel zu einer Hochzeit zu singen, Band Leadvocals, und anderes. Das macht meine Arbeit sehr interessant und vielfältig. Zudem leite ich den Fachbereich Gesang „Pop, Musical“ an der Musikschule Reutlingen und unterrichte dort wie auch privat Musicalgruppen, die gemeinsam auf Aufführungen hinarbeiten.

Chor-Coachings und ein eigener Chor ist ein weiteres Feld meiner Tätigkeit. Ich liebe die Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten - sie fordert mich heraus, weil vor allem beim Singen die Seele des Menschen zum Schwingen kommt und jede/r einzigartig ist. Bei einem Chor sind das dann schon mal 40 Menschen, die ich coache.

Schulung in Menschenkenntnis

Über die Stimme und die Entwicklung im Einzelunterricht finden viele auch erst zu ihrer „eigenen Stimme“, ohne jemanden zu imitieren. Dabei Begleiter sein zu dürfen, ist eine sensible Arbeit und schult mich in meiner Menschenkenntnis und im individuellen Umgang. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit.

Kunst ist für mich der Bereich, wo jede/r authentisch sein darf und nicht eine Nummer ist. Obgleich sie im ersten Moment viel mit Äußerlichkeiten und Außenwirkung verbunden wird. In Wirklichkeit geht es um die Tiefe und den Inhalt. Das ist überhaupt das Schönste an meinem Beruf, dass andere sich zeigen, wer sie sind. Und das ist mir auf der Bühne auch das größte Anliegen (nebst aller Technik im Handwerk, die ein wichtiger Bestandteil ist), authentisch zu sein, die Menschen zu berühren und berührt zu werden.

Termine kollidieren

In diesem Jahr gab es sehr viele Auftrittsanfragen, was sehr schön ist, aber leider ist manchmal nicht alles unter Hut zu bekommen. So musste ich beispielsweise erneut schweren Herzens das Angebot einer tollen Hauptrolle in einem bekannten Sommertheater absagen, da andere Termine kollidiert hätten. Meine Soloabende über Barbra Streisand und Edith Piaf spiele ich immer wieder und trete mit meiner Band „Ten feet beat“ auf. Zuletzt gab es „Barbra - a piece of sky“ im Herbst des Jahres in meinem eigenen Kleinstkunstraum in der „Leo 22“, den ich mit einer Freundin als Unterrichtsstudio und Bühne in Reutlingen betreibe.

Mit dem Landespolizeiorchester durfte ich abermals „Piaf“ zum Besten geben und zur Maiennacht war ich sogar mal wieder in der Heimat zu Gange im „Lichtspielhaus“ Riedlingen (mit Friedemann Benner und anderen in der Region bekannten Musikern). Ein Hörspiel für Kinder habe ich Anfang des Jahres mit Bigband aufgenommen (Lumberjack Bigband) und in Lüneburg zum Jahresabschluss mit Orchester in der LKH Arena in einer Weihnachtsgala gesungen. So lerne ich immer wieder neue Persönlichkeiten kennen und jede/r hat seine/ ihre eigene Geschichte.

Balsam für die Seele

Im Vergleich zu den Jahren davor war es schön, wieder zu spüren, dass Musik und Kunst wieder „sein darf“. Die vorhergehenden Jahre waren teilweise schwer, weil Aufführungen ersatzlos gestrichen wurden und die Darstellende Kunst nicht mehr stattfinden durfte. Das hinterlässt doch Narben. Kunst und Musik sehe ich, gerade auch in schwierigen Zeiten, als Balsam für die Seele an.

Neben der „Berufung in meinem Beruf“ habe ich eine Ausbildung im Rahmen der „energetischen Heilung“ begonnen, was mich sehr bereichert. Ich lerne unglaublich gerne dazu und erweitere meinen Horizont. Damit kann ich vieles aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Die Perspektive zu wechseln ist oft hilfreich. Eines meiner Highlights in diesem Jahr war es im Wald nur mit Isomatte und Schlafsack zu übernachten. Ich hatte großen Respekt davor, aber es war sehr reinigend, wie eine Wellness-Kur. Natur und ihre Wunder geben mir immer wieder Kraft.

Ich glaube, auch das Bewusstsein, dass (wahrscheinlich) weniger Zeit vor einem als hinter einem liegt mit über 50 Jahren, lässt einige Dinge unbedeutender und andere kostbarer werden. Momente mit den Eltern, den Liebsten und Freunden. Und Zeit für mich. Wenn Eltern pflegebedürftig werden, dreht sich die Sicht auf das Leben auch nochmal und stellt eine Herausforderung dar. Dies hat auch mich und meine Lieben dieses Jahr gefordert und wird es auch weiterhin. Dennoch positiv zu denken lässt mich in meiner Entwicklung wachsen und das Leben mehr schätzen.

Zur Person

Asita Djavadi stand schon als Jugendliche mit Bands auf der Bühne. Aus dem Hobby wurde eine Profession. Nach dem Diplom zur Tanzpädagogin studierte sie an der „Hochschule der Künste“ Berlin mit Auszeichnung das Fach „Musical“. Sie lehrte und lehrt an Hochschulen, Musikschulen und in ihrem eigenen Studio. Zu den Bühnen, die sie oft und gerne bespielt(e), zählen u.a. die Philharmonie Berlin, die Burgfestspiele Jagsthausen, das Gärtnerplatz Theater München, das Alte Schauspielhaus Stuttgart, Franz K & Tonne Reutlingen, etc... Regie, Choreografie, gesangliche Einstudierung bei Musicalprojekten gehören neben eigenen Abenden zum täglich Brot.

Biografische Stücke wie „Piaf die Sache nach Liebe“ oder „Barbra- My piece of Sky“ stammen aus ihrer eigenen Feder. Nach mehr als 30 Jahren Erfahrung zählen Schreiben und Komponieren immer noch zu ihren Inseln der Kreativität. (www.asitadjavadi.de)