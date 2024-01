Geht es nach den Plänen einer Riedlinger Initiative, könnte die Spitalscheuer am Marktplatz in absehbarer Zeit zu einer Genussmanufaktur werden. Dort sollen vor allem regionale Lebensmittel produziert, präsentiert und verkauft werden. Bis es soweit ist, sind jedoch noch zahlreiche Umbauarbeiten am Gebäude nötig, das auch als „Altes Feuerwehrhaus“ bekannt ist. Weil im Vorfeld auch eine bauhistorische Untersuchung nötig ist, kam Architekturhistoriker Stefan Uhl ins Spiel. Er ist promovierter Architekt, Privatdozent und Betreiber eines Büros für historische Bauforschung. Am Mittwoch erzählte er bei einem Vortrag in der SRH Fernhochschule von seinen Erkenntnissen, die Aufschluss über die weiteren Planungen am Gebäude geben - und einige architektonische Besonderheiten deutlich machten.

Lange und wechselhafte Baugeschichte

Vor etwa einem Jahr begann Uhl mit der Bestandsaufnahme der Spitalscheuer. Mithilfe von Laserscannern nahm er zunächst die Maße auf und schaute sich das Gebäude dann unter baugeschichtlichen Aspekten an. Dabei fand er es erst auf den zweiten Blick spannend, wie er sagt. „Von Außen waren zunächst nur Elemente aus dem 19. Jahrhundert zu erkennen.“ Bei genauerer Untersuchung habe die Spitalscheuer aber eine sehr lange und wechselhafte Baugeschichte. „Wenn man die Schale abschält, kommen Bauabschnitte aus dem 16. und 17. Jahrhundert, dem Barock und der Moderne zum Vorschein“, erklärte Uhl.

Absprache mit Architekt und Denkmalamt

Der Grund für seine Analyse: Mit den Untersuchungen kann man die einzelnen Bauzustände der Spitalscheuer beurteilen. Dieser baugeschichtliche Hintergrund werde für die Planung der Genussmanufaktur von wesentlicher Bedeutung sein, so Uhl. „Hier ist ist auch eine enge Absprache mit dem Architekten und dem Denkmalamt vorgesehen.“ Es bleibe daher eine spannende Aufgabe, die funktionalen Bedingungen für die Nutzer der Genussmanufaktur mit dem denkmalpflegerischen Anspruch in Einklang zu bringen.

Zweigeschossiger Keller mit Lüftungsschächten

Bei seinem Vortrag wurden auch die architektonischen Besonderheiten deutlich. Unter dem Keller aus dem 16. und 17. Jahrhundert wurde im 19 Jahrhundert ein weiteres Kellergeschoss aus dem Kalkstein gehauen. Was für Laien kurios klingt, überrascht den Experten kaum. „In Riedlinger Gebäuden gibt es viele solcher Keller“, sagte Uhl. „Als später eine barocke Scheune über darüber entstand, wurde der Grundriss des Kellers angepasst.“ Auffällig sind auch Lüftungsschächte, die vom Keller bis an die Oberfläche reichen sowie kleinerer Schacht, der zum Ablauf von Sickerwasser gedient haben könnte. Das Erdgeschoss mit der Scheune selbst sei architekturhistorisch bekannt, aber uninteressant, so Uhl weiter. Die Außenwände stammten aus der Barockzeit, die drei großen Tore wurden in den 1940er Jahren neu konstruiert. Das Erdgeschoss diente unter anderem als Feuerwehr-Geräteschuppen. „Was ursprünglich nach dem Bau in dieser Scheune war, da gibt es aber keine Überlieferung.“ Durch einen Umbau in den 1990er Jahren wurden schließlich Teile des Gebäudes abgerissen.

Dach belegt viele Bauphasen

Die darüber liegende Etage teilt sich in mehrere Bereiche. Im ersten Abschnitt fehlt die Decke komplett, er ist nach oben offen. „Das ist typisch für eine Scheune“, erklärte Uhl. In einem anderen Bereich gibt es hingegen eine geschlossene Decke, was auf eine Tenne, einen Schopf oder Wohnungen hindeute. Auch am Dach lassen sich laut Uhl verschiedene Bauphasen erkennen. Im Kern wurde es im Jahr 1838 errichtet und besitzt durch zahlreiche Anfügungen verschiedene Abschnitte. Dabei wurden unter anderem ein liegender Dachstuhl und ein Sprengwerk eingebaut, um darunterliegende störende Stützen zu sparen.

Untersuchung auf Bauschäden folgt

„Mein Teil ist der kleinste der Arbeit, die Wiederbelebung der größte“, sagte Uhl zum Ende seines Vortrags. Ob er Schadstoffe im Gebäude gefunden habe, wollte ein Zuhörer wissen. Hier habe man nichts gefunden, antwortete Uhl. Im nächsten Schritt soll die Spitalscheuer auf Bauschäden untersucht werden. Sie sind die Grundlage für weitere Planungen zur Umsetzung der Genussmanufaktur.