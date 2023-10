„Seit Samstag bin ich wie ein Zombie“, sagt Omrit Kaleck. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel treiben die Riedlingerin Ängste und Sorgen um Familienangehörige und Bekannte in Israel um. Während der Nachrichtensender von BBC im Hintergrund läuft, verfolgt sie auf dem Handy ständig die furchtbaren Ereignisse in ihrem Geburtsland.

Raketenalarm am Samstagmorgen

Den Angriff der Terrororganisation Hamas hat die 45-Jährige in Echtzeit erlebt, noch bevor der BBC erstmals berichtete ‐ durch eine israelische App, die vor Raketen der Hamas an einem berechneten Einschlagsort warnt. Frühmorgens gegen 6 Uhr am Samstag habe es den ersten Alarm gegeben, gleich danach noch zweimal.

Das sei zunächst noch kein Grund zur Aufregung gewesen: „Das sind wir gewöhnt.“ Dann sei es richtig losgegangen: „In der ersten halben Stunde 5000 Raketen ‐ das muss man sich mal vorstellen.“ Bald wurde auch bekannt, dass um die 1000 Hamas-Leute bei einem Anschlag auf israelischem Territorium wahllos Menschen abgeschlachtet und verschleppt haben.

„Ich versuche zu funktionieren“

Entspannt war Omrit Kaleck gerade aus dem Italienurlaub gekommen, als die Ereignisse über sie hereinbrachen. Es folgten Schock und Trauer: „Das normale Leben ist weg. Ich versuche zu funktionieren.“ Ihre Tochter habe sie gezwungen, trotzdem den Gallusmarkt in Riedlingen zu besuchen.

Sie sei aber allen Gesprächen aus dem Weg gegangen. „Ich wollte keinen Kontakt. Ich war voll mit Gedanken und Ängsten.“ Sie befürchte jetzt, dass dies sogar das Ende Israels sein könnte. „Jetzt geht es ums Überleben. Wir haben nur diesen einen jüdischen Staat.“

2001 nach Riedlingen gekommen

Omrit Kaleck ist 1977 in Israel geboren. „Ich habe schon ein paar Kriege mitbekommen“, erzählt sie. Wie die meisten volljährigen Israelis, auch die Frauen, hat sie ihren Wehrdienst geleistet, zweieinhalb Jahre lang.

In den USA lernte sie ihren künftigen Mann kennen, zu dem sie 2001 nach Riedlingen zog. Auf dessen Anraten und weil sie sich kommunalpolitisch betätigen wollte, habe sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und dafür die israelische aufgegeben ‐ ansonsten würde sie jetzt wohl zum Kriegsdienst eingezogen wie einige aus ihrem Bekanntenkreis.

Sie pflegt viele Kontakte in die alte Heimat. Ihre Eltern, die in der Großstadt Ashdod leben, 25 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, wollte sie Ende Oktober besuchen, ebenso weitere nahe Verwandte. Viele Bekannte habe sie auch in Ashkelon. An einen Besuch in der alten Heimat ist jetzt allerdings nicht mehr zu denken.

Bemühungen um Flugtickets

Derzeit bemüht sich Kaleck, drei Familien aus Israel nach Deutschland zu holen. Es sei allerdings schwierig, Tickets zu bekommen. Viele Flüge sind gecancelt. „Ich stehe unter Strom“, sagt sie, „ich bin ständig damit beschäftigt.“ An Arbeit sei nicht zu denken: „Meine Chefin hat mir einige Tage freigegeben.“

Ihre Schwester sei mit der Familie vor anderthalb Jahren nach Riedlingen umgezogen: „Ich bin froh, dass sie da ist.“ Eine Cousine ihres Mannes erwartet sie am Montag: Die habe sich als Deutsche so in das Land Israel verliebt, dass sie ausgewandert sei. Sie stehe jetzt auf der Liste für einen Flug.

Die Mutter will in Israel bleiben

Natürlich würde Omrit Kaleck am liebsten auch ihre Mutter zu sich holen. Die sehe sich als Krankenschwester aber verpflichtet, in Israel zu bleiben. „Sie versucht, mich zu beruhigen. Sie könne im Bunker der Klinik übernachten.“ Einen eigenen Bunker wie viele Israelis haben die Eltern nicht.

Während sie erzählt, gibt es schon wieder Raketenalarm. Omrit Kaleck erschrickt, als sie den mutmaßlichen Zielort liest: „Da ist gerade meine Mutter.“ Die erreicht sie sofort auf dem Handy und ist erleichtert: Sie habe Zuflucht im Bunker eines Supermarkts gefunden.

Schlechte Nachrichten aus Chatgruppe

Einige Bekannte seien inzwischen tot ‐ das erfährt Omrit Kaleck beispielsweise in der Chat-Gruppe ihres Schuljahrgangs. Für Beerdigungen werde derzeit Geld gesammelt ‐ und oft auch jemand, der dabei das Gebet spricht. Viele seien auf der Suche nach ihren Angehörigen: „Israel ist ein kleines Land. Man kennt einander.“

Dabei werden auch in den schrecklichen Videos im Netz gesucht. Für Omrit Kaleck ist es unerträglich, dass sich die Terroristen auf diese Weise brüsten und ihre wehrlosen Opfer noch verhöhnen. So viel Hass und Grausamkeit mache sie ratlos. Es habe eine völlig andere Dimension als die bisherigen Attentate: „Die sind wir gewohnt.“

Unwohl bei Bahnfahrt

Völlig fassungslos machen sie die propälistensischen Kundgebungen in deutschen Städten ‐ etwa auch in Berlin, wo sie vor kurzem im Rahmen des Antisemitismusprojekts „Shalömle“ mit deutschen und israelischen Jugendlichen zu Besuch war: „Da ging es um dieses Thema.“ Israel sei ein internationales Land, in dem Juden neben Christen und Moslems leben können.

Deshalb ist sie jetzt umso mehr schockiert: „Da ist immer der Hintergedanke, was wohl in deren Köpfen vorgeht.“ Kaleck fürchtet deshalb um die Sicherheit ihrer Kinder. Es beunruhigt sie, wenn die jüngste Tochter mit dem Davidstern am Hals aus dem Haus geht. Ihr selbst ist unwohl beim Gedanken, mit der Bahn wieder zur Arbeit nach Ulm zu fahren.