„Am 15. Januar ziehen die ersten Mieter ein“

Selbstständig in der eigenen Wohnung leben und trotzdem in einer Gemeinschaft, die Komfort und Sicherheit bietet: Talis heißt das neue Angebot der St. Elisabeth gGmbH im Wohnpark St. Barbara in Riedlingen. Was es damit auf sich hat, erklärt Daniela Würfel, Leiterin des Wohnparks St. Barbara, im Gespräch mit der SZ.

SZ: Was bedeutet Talis?

Daniela Würfel: Das Kürzel steht für „Täglich aktiv leben - individuell und sorgenfrei“. Talis schließt die Lücke zwischen betreutem Wohnen und Pflegeheim. Es ist die perfekte Wahl für Menschen, die mindestens Pflegestufe II haben, aber ohne nächtliche Betreuung auskommen.

Warum hat die St. Elisabeth gGmbH Talis ins Leben gerufen?

Wir, und damit meine ich unser ganzes Land, stecken in einem Dilemma: Auf der einen Seite suchen immer mehr ältere und pflegebedürftige Menschen nach Unterstützung. Auf der anderen Seite ist ein Platz im Pflegeheim mittlerweile so teuer, dass ihn sich die meisten Menschen ohne staatliche Unterstützung gar nicht mehr leisten können - und wir finden auch nicht mehr das Personal, um mehr Pflegeheime betreiben zu können. Also muss man sich als Altenhilfeträger neue Wege einfallen lassen, um die Menschen unterstützen zu können. Talis ist solch eine Idee: Ein Angebot für Menschen, die zwar ein gewisses Maß an Betreuung und Unterstützung brauchen, aber eben nicht rund um die Uhr - und das zu einem günstigeren Preis als im Pflegeheim.

Wie sieht das konkret aus?

Talis bietet 14 barrierefreie Mietwohnungen im ersten Obergeschoß des Wohnparks St. Barbara. Die Wohnungen mit Blick ins Grüne sind 30 bis 42 Quadratmeter groß, mit eigenem Bad und modern ausgestatteter Einbauküche. Wer hier einzieht, kann sich ganz nach seinem Geschmack und mit seinen eigenen Möbeln einrichten. Die Mieterinnen und Mieter leben selbstständig und unabhängig in ihrem eigenen Zuhause, aber dennoch in einer herzlichen Gemeinschaft.

Was ist anders als in einem gewöhnlichen Mehrfamilienhaus?

Talis bietet an drei Tagen in der Woche ein bio-zertifiziertes Mittagessen, dazu wöchentliche Reinigung der Wohnung, vielfältige Betreuungsangebote, einen 24-Stunden-Hausnotruf, eine zentrale Ansprechperson mit wöchentlicher Sprechstunde sowie Beratung und Vermittlung von Dienstleistungen. Die Mieterinnen und Mieter sollen sich rundum versorgt fühlen. Einen großen Gemeinschaftsraum mit Küche und eine geräumige Terrasse nutzen sie gemeinsam.

Was kann Talis nicht leisten?

Talis ist eben kein Pflegeheim mit 24-Stunden-Betreuung. Wer zum Beispiel pflegerische Unterstützung benötigt, beauftragt einen externen Dienstleister - also etwa eine Sozialstation. Wir helfen aber bei der Suche nach so einem Dienstleister. Dasselbe gilt für andere Leistungen wie zum Beispiel einen Wäschedienst.

Gibt es ärztliche Betreuung vor Ort?

Die Arztwahl ist frei, deshalb gibt es keinen Arzt, der speziell für Talis zuständig ist.

Können auch zwei Personen gemeinsam in eine Wohnung einziehen?

Ja, das ist möglich.

Und wenn es irgendwann doch nicht mehr geht und mehr Hilfe nötig ist?

Dann haben unsere Mieterinnen und Mieter Vorrang bei der Platzvergabe in den Wohnparks der St.-Elisabeth-Stiftung und St. Elisabeth gGmbH.

Wann ziehen die ersten Mieterinnen und Mieter ein?

Im neuen Jahr geht es los. Am 15. Januar ziehen die ersten Mieter ein. Dann geht es Schritt für Schritt weiter. Im Moment haben wir aber noch freie Wohnungen.

Am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 14 Uhr stellt Wohnparkleiterin Daniela Würfel das neue Projekt noch einmal vor. Die Infoveranstaltung findet im Wohnpark St. Barbara in Riedlingen, Zwiefalter Straße 60 statt. Infos zu Talis sind auch auf der Website der St. Elisabeth gGmbH zu finden auf https://www.st-elisabeth-ggmbh.de/wohnpark-st-barbara/talis