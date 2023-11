Die Luftpistolenschützen des SV Altheim-Waldhausen haben die Tabellenspitze der 2. Bundesliga Südwest erobert. Am zweiten Wettkampftag, an dem jede Mannschaft nur einen Wettkampf austragen musste, besiegten Holger Haile und Co. im Landesleistungszentrum in Pforzheim den SV Willmandingen mit 4:1. Für die Punkte sorgten Holger Haile, Günther Schwarz, Klaus Vogel und Frank Laub. Ralf Junghans unterlag knapp seinem Willmandinger Gegner.

Pforzheim ‐ der letzte ernsthafte Gegner?

Im Quervergleich mit den anderen sieben Mannschaften erzielte das Quintett aus Altheim-Waldhausen die in Summe höchste Ringzahl aller Teams. Die fünf Schützen schafften 1847 Ringe, zweitbeste Mannschaft an den Ringen gemessen war der SV Willmandingen mit 1830 Ringen.

Einzige verlustpunktfreie Mannschaft neben dem SV Altheim-Waldhausen ist derweil die SG Pforzheim, die an selber Stelle an diesem Tag den SV Walldorf mit 4:1 bezwang und im nordbadischen Duell dem Team aus dem Rhein-Neckar-Kreis die erste Saisonniederlage zufügte.

Nächster Wettkampf am 10. Dezember

Beim Parallelwettkampf in Schwenningen besiegte der SSV St. Peter den bislang enttäuschenden SSV Sandhausen mit 4:1, während Weil am Rheim gegen den SV Schwenningen mit 3:2 die Oberhand behielt. Im nächsten Wettkampf am 10. Dezember trifft der SV Altheim-Waldhausen in Walldorf nun auf den Gastgeber und den SV Weil am Rhein II, ehe am 14. Januar in St. Peter wohl das entscheidende Duell um die Staffelmeisterschaft ansteht. Dann trifft der SV Altheim-Waldhausen auf die SG Pforzheim. Zweiter Gegner am Abschlusswochenende ist dann der SV Schwenningen.

