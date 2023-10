Die Innenstadt Riedlingens beherbergt noch heute so manchen Brunnen. Doch wie war das in den vergangenen Jahrhunderten? Ein Gemälde in der Riedlinger Kirche St. Georg stellt etwa Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen (Johannes 4) in Form eines Ziehbrunnens dar.

(Foto: Simon Schwörer/ Winfried Aßfalg )