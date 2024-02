Albverein Riedlingen veranstaltet sein traditionelles Hammelessen

Die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins bietet auch in diesem Jahr ihr traditionelles Hammelessen an. Das Essen findet am Samstag, 9. März, im Restaurant „Rosengarten“ in Riedlingen statt. Dazu sind alle Liebhaber eines guten und schmackhaften Lammbratens eingeladen; Gäste sind willkommen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Hierzu ist aus organisatorischen Gründen unbedingt eine Anmeldung bis spätestens 6. März bei Helmut Emrich, Telefon 07371/2541 oder Mail an [email protected] oder im Restaurant „Rosengarten“, Telefon 073712/9298747 erforderlich.