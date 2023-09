Akademiegespräch der Bürgerakademie zum Thema Elektroautos

Die Bürgerakademie Riedlingen bietet am Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr, in der SRH Fernhochschuleum ein Akademiegespräch zum Thema „Anschaffung eines Elektroautos ‐ wann macht das Sinn?“ an. Schwerpunkte des etwa 90-minütigen Vortrags sind der Klimawandel und der Beitrag von E-Autos zum Klimaschutz, die Technologie des Antriebs, Wirtschaftlichkeit und Erfahrungen bei der täglichen Handhabung. Anhand von Beispielen und Berechnungen zeigt der Referent, wo die Vorteile und Nachteile eines E-Autos gegenüber einem Verbrenner liegen. Dies soll zur Orientierung dienen für die Entscheidung, welches Auto bei einem Wechsel in Frage kommen könnte. Referent ist Dipl.-Ing. Edgar Schneider, Ochsenhausen. Das Akademiegespräch findet im Hekking-Saal der SRH-Fernhochschule in Riedlingen statt. Aufgrund der organisatorischer Planungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 07376/9230 oder per Mail an [email protected].