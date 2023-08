Die Schwäbische Zeitung Riedlingen bietet mit „Schwäbische Türöffner“ ihren Leserinnen und Lesern in den kommenden Wochen ein ganz besonderes Sommerprogramm. Kommen Sie mit uns an Orte, die normalerweise der Allgemeinheit verschlossen bleiben und erhalten Sie bei den Führungen durch die Unternehmen und Institutionen einen spannenden Einblick in verschiedene Branchen und Arbeitswelten. Für die einzelnen Aktionen kann man sich bis 13. August anmelden.

Acht Firmen bieten den Leserinnen und Leser Einblicke in ihren Arbeitsalltag. (Foto: Ingo Rack, Zwiefalter Klosterbräu, Paravan, privat, Michael Berger, Bastian May, Felix Kaest )

Montag, 21. August, 15 bis 17.30 Uhr — Südmail Weingarten

Ein Brief wird in den Briefkasten geworfen und ist am nächsten Tag beim Empfänger. Dazwischen liegt ein ausgeklügeltes System mit viel Technik und Know–how, das nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen. Der private Briefdienstleisters Südmail, den es hier in der Region seit 24 Jahren gibt, öffnet für die Leserinnen und Leser der Schwäbischen Zeitung seine Türen. Seit 2019 ist das Unternehmen im neuen Brief– und Logistikzentrum in Weingarten untergebracht. Dort kümmern sich täglich 80 Mitarbeiter um 100.000 Sendungen.

Die Südmail GmbH wurde 1999 in Friedrichshafen gegründet und gehört seit 2000 zu Schwäbisch Media. Über 25 Millionen Briefe beförderte der erfolgreichste private Briefdienst Baden–Württembergs pro Jahr. Inzwischen sind 350 der blauen Briefkästen und 250 Verkaufsstellen für Briefmarken vom Allgäu über den Bodensee bis zum Schwarzwald und der Schwäbischen Alb zu finden. Rund 1500 Zusteller bringen die Post zum Empfänger. Das Brief– und Logistikzentrum befindet sich in Weingarten in der Herknerstraße 17.

Freitag, 25. August, 14 bis 16 Uhr — Firma Paravan in Aichelau

1997 hatte Roland Arnold — Gründer und Geschäftsführer der Paravan GmbH — ein Erlebnis auf einer Autobahnraststätte, bei dem er einer Frau half, ihren Mann bei strömendem Regen vom Rollstuhl ins Auto umzusetzen. Der Versuch misslang erst einmal und der Automechaniker fuhr, getrieben von der Idee eine bessere Lösung zu finden, zurück in die heimatliche Werkstatt nach Pfronstetten Aichelau.

Daraus entstand ein behindertengerechter Fahrzeugumbau, bei dem man über eine Rampe mit dem Rollstuhl ins Fahrzeug fahren konnte, als Fahrer oder Beifahrer und vor 25 Jahren die Idee „PARA VAN“ — ein Kunstwort aus Paraplegie und Van — dem optimalen Fahrzeug für solche Art von Umbauten. Seitdem tüftelt Roland Arnold unermüdlich an individuellen Fahrzeuglösungen für Menschen mit Handicap und entwickelt zudem mit dem Fahr– und Lenk–System Space Drive nicht nur eine revolutionäre Möglichkeit mit einem individuellen Eingabegerät Autofahren zu können, sondern auch eine Schlüsseltechnologie für das Autonome Fahren.

Die Leser der Schwäbischen Zeitung sind eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen der Mobilitätsschmiede zu werfen und mehr über individuelle Lösungen für den behindertengerechten Fahrzeugumbau zu erfahren, denn: „Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann“, sagte Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1987.

Dienstag, 29. August, 16 Uhr — Firma Schurr Dentingen

Die Schurr Gerätebau GmbH ist ein Familienbetrieb mit 25 Mitarbeitern. Seine Produkte für die Landwirtschaft sind in über 65 Ländern der Welt im Einsatz. Die Schurr–2-Bürstensysteme für Milchkühe, Ziegen, Schweine und Kälber werden hier in Dentingen hergestellt. Im Bereich Aufzugshydraulik arbeitet das Unternehmen bundesweit an hydraulischen Aufzugsanlagen.

Bei der Führung bekommen die Leser der Schwäbischen Zeitung Einblick in den Betrieb und in die Produkte. Es gibt Informationen rund um den Bereich Tierwohl in der Landwirtschaft und die Sanierungsarbeiten im Bereich Aufzugshydraulik.

Donnerstag, 31. August, 16 bis 17.30 Uhr — Brauereibesichtigung Zwiefalter Klosterbräu

Über 500 Jahre ist es her, als im Benediktinerkloster zu Zwiefalten das erste Bier gebraut wurde. Nun sind die Leser der Schwäbischen Zeitung eingeladen, einen exklusiven Blick hinter die Mauern der heutigen Privatbrauerei zu werfen. Der Bierexperte der Zwiefalter Klosterbräu, Klaus–Peter Neef, führt durch das Unternehmen.

Gestartet wird im Bierhimmel–Hofladen nach einer Begrüßung mit dem Jubiläumsfilm „500 Jahre klösterliche Braukunst“ und im Anschluss werden viele Stationen der Brauerei, zum Beispiel das Sudhaus, der Felsenkeller oder die Flaschen-/Fassabfüllung angeschaut und erklärt. Höhepunkt ist die „Zwickelprobe“, bei der direkt vom Lagertank das „helle Vollbier 1521“ verkostet wird. Aufgrund der Bauweise der Brauerei sind bei der Führung viele Treppenstufen zu bewältigen.

Freitag, 1. September, 13 bis 15 Uhr — Produktion und Backdorf Häussler, Heiligkreuztal

Die Teilnehmer erleben bei der Betriebsbesichtigung bei der Firma Häussler in Heiligkreuztal, wie Holzbacköfen, Elektro–Steinbacköfen und Knetmaschinen gefertigt werden. Die Produktionsbereiche und die Lehrlingswerkstatt können besichtigt werden. Im zweiten Teil der Veranstaltung geht es ins Backdorf. Dort werden die Verkaufs– und Präsentations– und Seminarräume besichtigt.

Es gibt eine kleine Einführung in die Historie Häusslers — von der Dorfschmiede zur innovativen Backofen–Manufaktur. Die SZ–Leser lernen das Häussler–Sortiment mit Getreidemühlen, Teigknetmaschinen, Elektro–Steinbacköfen, Holzbacköfen, Pelletgrills, Nudelmaschinen und Räucherschränken kennen.

Montag, 4. September, 10 Uhr — Biohof Schaut Wilflingen mit Bio–Hühnerhaltung

Wer sich seit mehr als vier Jahrzehnten im biologischen Landbau und der Erzeugung biologischer Produkte engagiert, darf getrost als Pionier bezeichnet werden. Die Familie Schaut aus Wilflingen tut genau dies. Josef und Susanne Schaut bewirtschaften heute gemeinsam mit Sohn Lorenz rund 100 Hektar nach Bioland–Richtlinien. Josef Schaut begann in den 1980er–Jahren mit der Vermarktung seiner Bioprodukte in der Region.

Bäckereien aus Ummendorf und Stetten am kalten Markt gehörten zu den ersten Abnehmern des Bio–Getreides. Ein weiteres Standbein der Familie Schaut sind Legehennen, die in drei Ställen nach Bioland–Richtlinien gehalten werden. Die Eier werden unter anderem über Großhändler, Wochenmärkte und den Lebensmittelhandel vermarktet. Von Januar bis Ostern gibt es außerdem bunte Biolandeier, die eigens in einer Färberei mit Bio–Zulassung ihre Farbe bekommen.

Die Leser der Schwäbischen Zeitung bekommen am 4. September Einblicke in die Bio–Getreideproduktion und die Legehennenställe, sehen wie eine Eiersortiermaschine funktioniert.

Dienstag, 5. September, 10 Uhr — Schaut Nudelmanufaktur Andelfingen

Die Teilnehmer erleben bei der Führung durch die Manufaktur in Andelfingen, wie Nudeln in Handarbeit herstellt werden und was Schauts Nudeln so besonders macht. Brigitte Schaut beantwortet während der Führung sämtliche Fragen und gibt Einblick in die Nudelherstellung. Welche Rohstoffe und Zutaten werden verwendet? Auf was muss man bei der Herstellung besonders achten?

Auf diese und andere Fragen erhalten die Teilnehmer eine Antwort. Natürlich haben die Besucher auch die Möglichkeit in Ruhe durch das angeschlossene Ladengeschäft zu schlendern und allerlei Manufakturprodukte zu entdecken.

Donnerstag, 7. September, 14 Uhr — Firma Lock Antriebstechnik, Ertingen

Die Leser der Schwäbischen Zeitung haben die Chance, die Lock Antriebstechnik GmbH in Ertingen hautnah zu erleben. Das Unternehmen hat sich einen Namen in der Branche gemacht und ist bekannt für die Herstellung von robusten, selbsthemmenden, qualitativ hochwertigen Hand– und Elektroantrieben und Steuerungen für Garten– und Stallbauanwendungen. Zunehmend erobert Lock mit seinem Produktportfolio auch industrielle Bereiche — insbesondere mit Lösungen für Hebe– und Verstellaufgaben.

Zum globalen Netzwerk des Unternehmens gehören neben unabhängigen Händlern eigene Niederlassungen in den Niederlanden, den USA und in China. Die rund 90–minütige Führung ermöglicht den Teilnehmern einen Blick in die Produktionsstätten und lässt sie so die innovativen Fertigungsprozesse des Unternehmens direkt vor Ort erleben. Darüber hinaus wird den Besuchern gezeigt, wie das Thema Digitalisierung im Unternehmen gelebt und umgesetzt wird.

So läuft die Anmeldung

Anmelden können Sie sich dazu unter Angabe der jeweiligen Firma oder der Institution, die Sie besichtigen wollen, sowie Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer per Mail:

[email protected]

Wichtig: Jeder Teilnehmer kann maximal zwei Personen pro Aktion anmelden. Die Namen beider Personen müssen in der Mail genannt werden. Wenn mehr Interessenten da sind als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden benachrichtigt und erhalten weitere Infos zu ihrer Aktion.

Die SZ wird über die einzelnen Termine redaktionell in Text und Bild berichten. Zum Zweck der Abwicklung der Aktion werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung der Aktion vernichtet. Verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung ist die Schwäbische Zeitung Biberach GmbH & Co. KG. Infos zum Datenschutz bei Schwäbisch Media: www.schwäbische.de/datenschutzhinweis