Acht Chöre sorgen für Abwechslung

Beim „Singen der Riedlinger Chöre“ können die Zuhörer die ganze Vielfalt des Chorgesangs erleben. Am Sonntag, 23. Juli, präsentieren acht Chöre ab 14.30 Uhr in der Riedlinger St. Georgskirche einen bunten Strauß an Liedern. Das Chorfestival wird in diesem Jahr vom Kirchenchor ausgerichtet, der sein 40–jähriges Bestehen feiert. Kombiniert ist das Singen mit dem Gemeindefest der katholischen Kirchengemeinde, das bereits im Anschluss an den Gottesdienst startet.

Der Festtag beginnt mit einer Messe um 10.30 Uhr, die vom Kirchenchor umrahmt wird. Auch ein Projektchor aus Kindern– und Jugendlichen, der extra zu diesem Anlass gebildet wurde, wird den Gottesdienst mitgestalten.

Nach dem Gottesdienst beginnt das Gemeindefest vor dem Kaplaneihaus, wo die Gäste zum Frühschoppen, Mittagstisch oder Kaffee und Kuchen verweilen können. Essensstände sorgen für ein vielfältiges Angebot. Musikalisch werden sie von der Stadtkapelle und dem Akkordeonensemble „Tastenzauber“ unterhalten. Für die Kinder bauen die KJG und der Kindergarten St. Maria in den Grünanlagen einen Spieleparcours auf.

Für das „Singen der Riedlinger Chöre“ haben dieses Jahr vier Chöre aus der Kernstadt und vier aus den Teilorten zugesagt: die evangelische Kantorei, der Gemischte Chor/Liederkranz aus Neufra, der gemischte Chor aus Pflummern, die Klangfärber aus Daugendorf, der Liederkranz Riedlingen, der Liederkranz Zwiefaltendorf, die Trachtengilde Riedlingen sowie der gastgebende Chor, der katholische Kirchenchor St. Georg.

Was passt besser zu einem Kirchenchor, als dass das Singen in der Kirche ausgetragen wird? Dank der hervorragenden Akustik können sich die Besucher auf ein vielfältiges Klangerlebnis freuen. Auch wenn eine Kirche Austragungsort ist, wird die Chorliteratur abwechslungsreich sein und weit über geistliche Liedgut hinausgehen.

Wenn das Singen der Chöre um 14.30 Uhr beginnt, geht es „Schlag auf Schlag“: Die acht Chöre präsentieren je drei Lieder und am Ende ist noch ein gemeinsamer Abschluss aller 190 Sängerinnen und Sänger geplant. Um das „Singen der Chöre“ möglichst kompakt zu halten, ist eine größere Pause zwischen den Beiträgen oder in der Mitte der Veranstaltung nicht vorgesehen.

Die Ausrichtung des „Singens der Riedlinger Chöre“ ist Teil der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Ein erster Höhepunkt war die Aufführung einer Mozart–Orchestermesse im Ostergottesdienst. Auch der Kinderprojektchor, eine echte Premiere beim Riedlinger Kirchenchor, ist Teil des „Festprogramms“. Im Herbst ist zudem eine Feier zum 40–Jährigen des Chors geplant.

Bis in die 60er–Jahre hinein wies Riedlingen eine blühende kirchenmusikalische Tradition auf. Doch nach Fronleichnam 1969 wurde der katholische Kirchenchor aufgelöst und erst nach 14 Jahren wiederbelebt. Bei der Gründungsversammlung 1983 waren 32 Interessierte anwesend. In diesen 40 Jahren haben über 130 Sängerinnen und Sänger den Kirchenchor Riedlingen bereichert. Die Mitgliederzahl lag stets stabil zwischen 33 und 54. Aktuell hat der Chor über 40 Mitglieder.