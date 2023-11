Jetzt geht es weiter mit dem Buck'schen Haus

Das Wohnhaus der ehemaligen Schreinerei Buck in Riedlingen soll im Frühjahr 2024 abgerissen werden. Die angebaute Werkstatt war bereits 2020 demontiert worden und wird seitdem als stadtnaher Parkplatz genutzt. In der vergangenen Woche wurde dieser wegen der Baufälligkeit des Gebäudes abgesperrt.

Herabfallende Teile

Das Liegenschaftsamt habe den Bauhof angewiesen das Gelände um das bestehende Gebäude Tuchplatz 8 abzusperren, schreibt Bürgermeister Marcus Schafft in einer Mail auf die Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Vom Gebäude gehe die Gefahr aus, dass herabfallende Teile Menschen und Sachen gefährden könnten. Insbesondere Teile des Kamins und des Giebels seien brüchig und könnten herabfallen.

Die angebaute Schreinerei ist bereits vor drei Jahren abgerissen worden. Der gewonnene Platz diente als Ersatz für die Parkplätze beim Sportheim. Diese waren wegen der Baumaßnahme der neuen Holzbrücke im Jahr 2020 von Baumaterial belegt.

Vorbereitungen zum Abbruch

„Derzeit läuft die Vorbereitung zum Abbruch des Gebäudes“, sagt Schafft. Dazu habe der Gemeinderat im Haushalt 2023 Mittel bereitgestellt. Bis alle Details inklusive Ausschreibungen erledigt sind, muss die Maßnahme ins Frühjahr 2024 verschoben werden. Vorbereitende Maßnahmen werden bei schlecht Wetter durch den Bauhof gemacht.

Ältere Riedlinger erinnern sich noch an die Schreinerei auf dem Tuchplatz. In den 1920er Jahren baute der Ertinger Anton Buck auf dem Grundstück ein Wohnhaus mit angebauter Werkstatt. Geboren wurde Buck am 26. Juli 1885 als Sohn von Marcel Buck, gestorben ist er am 15. April 1975. Weit über die Region hinaus bekannt, ist sein Onkel, der Volkskundler Dr. Michel Buck, erklärt Richard Metz aus Ertingen die verwandtschaftlichen Verhältnisse. Schreiner Buck war Richard Metz’ Großonkel.

Atelier und Galerie

In den Jahren danach nutzte zuerst Künstler Peter Brendler die Werkstatt als Atelier, dann der Holzbildhauer Bodo Wietzke als Galerie. Zuletzt war das Gebäude Übungsobjekt für die Feuerwehren.

Bereits beim Abriss der Werkstatt mussten die Männer des Entsorgungsunternehmens Schutzanzüge und Atemmasken tragen, um die asbesthaltige Dacheindeckung abzuräumen. Bevor nun das Haus im Frühjahr abgerissen werden kann, muss die Stadt eine Baugrunduntersuchung veranlassen.

Nach dem Abriss im kommenden Frühjahr soll das Gelände wieder als Parkraum genutzt werden. Zur Gartenschau im Jahr 2035 könnte das Grundstück dann umgestaltet werden.