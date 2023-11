Lastwagen an Lastwagen reiht sich die verlängerte Bahnhofsstraße hinauf bis ins Gewerbegebiet Mancherloch, auf dem Tuchplatz versucht ein 40-Tonner aus Litauen zu wenden, haarscharf quetscht sich ein LKW-Fahrer durch das Zwiefalter Tor. Autofahrer sind genervt, weil der Verkehrsfluss in und um Riedlingen stockt.

So gestaltet sich seit drei Wochen der Umleitungsverkehr durch Riedlingen. Anlass dafür ist die Fahrbahndeckenerneuerung mit einem Radwegneubau auf der B 311. Bisher war die Fahrbahn einspurig befahrbar, ab Mittwoch wird sie für neun Tage voll gesperrt.

Der Fortschritt der Baumaßnahme gestaltet sich zügiger als erwartet. Das Regierungspräsidium Tübingen

Zügiger als geplant

Seit Mitte Oktober 2023 lässt das Regierungspräsidium Tübingen den schadhaften Fahrbahnbelag der B 311 in Riedlingen erneuern. Die Maßnahme erstreckt sich über 300 Meter ab der Abfahrtsrampe der Nordtangente bis zur Einmündung der Industriestraße, bei McDonalds.

Eigentlich sollte die Baumaßnahme bis 1. Dezember dauern. „Der Fortschritt der Baumaßnahme gestaltet sich zügiger als erwartet“, teilt das Regierungspräsidium Tübingen am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit.

Demnach erfolgen die abschließenden Belagsarbeiten bereits ab diesem Mittwoch. Ab diesem Zeitpunkt ist die Bundesstraße von der Abfahrtsrampe bis zur Industriestraße in Riedlingen voll gesperrt. Laut Verkehrsanordnung sollte der Verkehr in Richtung Ulm ab Ertingen über Dürmentingen, weiter auf die L 275 nach Heudorf nach Riedlingen geleitet werden. In Fahrtrichtung Herbertingen geht es nun während der Vollsperrung über Altheim, Andelfingen, Binzwangen nach Ertingen.

Umleitung wird ignoriert

Allerdings halten sich viele Fahrer nicht an die Umleitungen und stranden dann in der Innenstadt. Besonders auffallend sind zahlreiche LKW mit osteuropäischem Kennzeichen, die sich trotz Einfahrtsverbot in die Innenstadt durch Riedlingen quälen.

So kommt es zu waghalsigen Wendemanövern auf dem Tuchplatz und vor der Holzbrücke, was zwangsläufig zu Verkehrsstau beim Ziel- und Quellverkehr in der Stadt führt. Auch am Vogelberg gehe es teilweise wie auf dem Autobahnzubringer zu, hieß es erst neulich in einer Gemeinderatssitzung in Riedlingen.

Warum es zu solch einem Verkehrs-Durcheinander kommt? Die Lastwagenfahrer ließen sich von ihren Navis leiten und beachteten die Umleitungsschilder nicht, versucht eine ortsansässige Spedition das Verhalten der Fahrer zu erklären. Ob es keine andere Umleitungsmöglichkeit gegeben hätte, kann der Pressesprecher des Regierungspräsidiums beantworten.

Keine Alternative

Die Umleitungen zu dieser Maßnahme sei von den zuständigen Behörden diskutiert worden, so der Pressesprecher. Die gewählten Umleitungsstrecken hätten sich bei früheren Maßnahmen bewährt und seien alternativlos, da sie auf dem klassifizierten Straßennetz für den überörtlichen Verkehr (Bundesfernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) geführt werden müssen und es in dieser Region nur diese leistungsfähigen Straßen gebe.

„Uns ist bewusst, dass mit Baumaßnahmen und den damit verbundenen Umleitungen zwangsläufig immer wieder Beeinträchtigungen einhergehen“, heißt es aus der Presseabteilung des RP. Dies lasse sich leider nicht vermeiden. „Wir bitten die Bürgerinnen und Bürgern daher um ihr Verständnis und danken für ihre Geduld.“

So wird der Verkehr wegen der Baustelle in Riedlingen umgeleitet. (Foto: Manfred Müller/RP )

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Die Geduld der Verkehrsteilnehmer ist noch bis etwa 24. November gefragt. Bis dahin soll die Maßnahme ‐ günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt ‐ fertiggestellt sein. Durch die Belagsarbeiten werden die Spurrinnen, Verdrückungen, massiven Rissbildungen sowie die offenen Quer- und Längsfugen beseitigt. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und ist zur Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur erforderlich.

Zur gleichen Zeit wird ein neuer kombinierter Rad- und Gehweg mit einer Breite von drei Metern angelegt. Zudem erneuern die Versorgungsträger für Strom, Gas und Telekomunikation ihre Leitungen im neuen Radweg. Die Stadt Riedlingen tauscht zeitgleich die Straßenbeleuchtung, baut die Breitbandversorgung in diesem Bereich aus und ersetzt sämtliche Kanal- und Wasserschachtabdeckungen.

2,1 Millionen Euro Kosten

Die Kosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro und werden größtenteils vom Bund getragen. 2024 werden dann ab der Industriestraße bis zum Bahnübergang Deutscher Kaiser (Hindenburgstraße) der zweite und dritte Bauabschnitt folgen.