90 Minuten gute Laune

Beste Stimmung, und Sängerinnen und Sänger aller Altersstufen haben sich von Friedemann Benner mitreißen lassen, der viele Songs mitgebracht und diese auf seinem Piano begleitet hatte, unterstützt von Ralf Breimayer am Schlagzeug. Der Einladung der VR-Bank Riedlingen-Federsee waren rund 200 Musikbegeisterte gefolgt und haben sich in der Riedlinger Stadthalle an zahlreichen Bistrotischchen oder auf bequemen Stühlen gruppiert.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Vorstandssprecher Albert Schwarz legte Friedemann Benner los, und der in Riedlingen (da lebt er jetzt) und Langenenslingen (da lebte er bis in die 70er-Jahre) sehr gut bekannte Künstler zeigte von der ersten Minute an, dass er nicht nur ausgezeichnet singen und Keyboard spielen kann, sondern auch ein exzellenter Entertainer ist. Er hatte eine dem Publikum angepasste Musikauswahl dabei, deren Texte jeweils an einer großen Leinwand projiziert waren.

Vom ersten Lied an stieg das Publikum ein und sang mit: „Gesungen wird im Stehen, und getanzt werden darf auch“, meinte Benner. Rund 90 Minuten lang gab es bekannte Melodien aus die Welt der Schlager, Oldies und Popmusik, die gute Laune verbreitet haben.

In der Pause und nach Konzertende gab es köstliche Denneten von Sabrina Vogel aus Pflummern und gute Gespräche über den so gelungenen Abend: Jutta Springer-Rebstein von der Volksbank hatte einen ausgezeichneten Riecher, einen solchen Abend mit regionalen Künstlern und regionalem Catering zu veranstalten. „So schön und so laut habe ich schon lange nicht mehr gesungen“, meinte ein älterer Herr mit einem strahlenden Lächeln.