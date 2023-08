Der Mann, der die beiden kleinen Mädchen am Dienstagnachmittag aus der Donau rettete, hat sich bei der Schwäbischen Zeitung gemeldet. Heinz Schneider war mit seinem Sohn am Donaustrand, als er auf die Kinder in Not aufmerksam wurde. Er sei einfach losgerannt, um zu helfen, sagt der 65–Jährige.

Mit dem Sohn am Wasser gewesen

Der gebürtige Hesse, der seit 2019 in der Innenstadt Riedlingens wohnt, ist bei dem schönen Wetter öfter am Donaustrand. Während sein elfjähriger Sohn am Dienstag mit seinem Kumpel im Wasser tobte, saß er auf Höhe des roten Fotorahmens und beobachtete die Jungs im Wasser. Sie seien schon am Zusammenpacken gewesen, als eine Frau am Ufer winkte und rief.

Das Gesicht werde ich nie mehr vergessen — weit aufgerissene Augen und aus ihrem Mund strömte das Wasser. Heinz Schneider

Beim Blick über die Wasserfläche fiel ihm ein Kinderkopf im Wasser auf, der auf Höhe der Weide am anderen Ufer immer wieder abtauchte. „Der Abstand zwischen mir und dem Kind war etwa 60 Meter“, schätzt Schneider. Er habe alles fallen lassen und sei in Shorts und Shirt losgerannt. „Ich habe erst gedacht, da ist nur ein Kind“, sagte er. Als er auf sie zuschwamm, erkannte er auch das kleinere Mädchen, das immer wieder unterging.

Die Kleine war nicht mehr zu sehen

„Ich wollte sie beide festhalten, aber die Strömung war zu stark“, beschreibt er die Situation. Alle drei seien sie unter dem Schott durchdrückt worden. Mit einer kräftigen Schwimmbewegung schaffte er es, die Mädchen zu überholen. „Da habe ich die Große gepackt, die Kleine war nicht mehr zu sehen.“ Mit dem anderen Arm habe er unter Wasser nach dem Kind getastet. Als er ihren Arm zu fassen bekam, zog er sie nach oben. „Das Gesicht werde ich nie mehr vergessen — weit aufgerissene Augen und aus ihrem Mund strömte das Wasser.“

Der Sog zog nach unten

Die beiden seien panisch gewesen, hätten geschrien und gezappelt. Er umklammerte sie, sprach beruhigend auf sie ein und musste sich dabei selbst über Wasser halten. Hinter sich hörte er es platschen. Ein zweiter Mann sei ins Wasser gesprungen. Aber da sei er mit den beiden Mädchen bereits am Rechen gewesen. Die Strömung presste sie an die Gitter, der Sog zog nach unten. Er habe sich festgehalten, mit den Beinen gestrampelt und spürte, wie seine Hände an den Stäben langsam abglitten.

Noch abends vom Geschehen verfolgt

Dann sei Hilfe von oben gekommen, berichtet er weiter. Der Sohn des E–Werk–Verwalters ließ einen Schieber nach oben. Plötzlich habe er stehen können. Die Mädchen wurden aus dem Wasser gezogen und waren dann plötzlich weg. Er selbst sei ganz fertig gewesen. Ein Mann habe ihm noch auf die Schulter geklopft und „gut gemacht“ gesagt, erinnert er sich.

Er sei dann wieder zur Insel zurückgeschwommen. Dort habe sich eine Frau bei ihm gedankt. Die Mädchen saßen auf einer Bank. Als er hinging, um sich nach den Kindern zu erkundigen, sagte einer der Frauen, dass alles gut sei. So machte er sich mit seinem Sohn auf den Nachhauseweg. Noch abends habe ihn das Geschehen verfolgt. „Aber es ist gut gegangen“, sagt Heinz Schneider, der ohne an sich selbst zu denken zwei Mädchen aus dem Wasser gerettet hat. Dabei ist er selbst nicht ganz fit, steht kurz vor einer Bauch-OP. Aber in so einem Moment denke man nicht an sich selbst, sagt er.