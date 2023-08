56 Fohlen kommen zur Auktion in Riedlingen

Der Pferdezuchtverband Baden–Württemberg veranstaltet zusammen mit dem Pferdezuchtverein und dem Reit– und Fahrverein Riedlingen die 66. Riedlinger Fohlenauktion am Donnerstag, 24. August. Vorgeführt werden 56 qualitätsvolle Fohlen, schreibt der Verband in seiner Einladung. Los geht der Fohlenmarkt um 10 Uhr mit der Präsentation, ab 14 Uhr kann auf die Tiere geboten werden. Im vergangenen Jahr ging das teuerste Spitzenfohlen für 17.500 Euro nach Balingen. Veranstaltet wird in diesem Jahr auch wieder ein Krämermarkt und Eintritt muss nur bezahlen, wer einen Sitzplatz beansprucht. Es soll auch keinen Bauzaun um das Areal geben. Eintritt muss nur bezahlen, wer einen Sitzplatz beansprucht.

Kein Eintritt in diesem Jahr für die Zaungäste

Im vergangenen Jahr war das ganze Areal umzäunt. Wer die Fohlen sehen wollte, musste Eintritt bezahlen. Das sorgte nicht nur bei den Besuchern für Irritationen. Auch der Riedlinger Pferdezuchtverein war von dieser Maßnahme überrascht und nicht begeistert. Gleich nach dem Flohmarkt im vergangenen Jahr sagte der damalige Vorsitzende des Riedlinger Pferdezuchtvereins, Josef Fisel, dass das wieder geändert werden müsse.

Versteigerung im Freien

Und so soll es in diesem Jahr wieder fast wie früher sein. Vorführung und Versteigerung werden im Freien veranstaltet. Wer nur zuschauen möchte und keinen Sitzplatz beansprucht, muss auch keinen Eintritt bezahlen, ist beim Pferdezuchtverband zu erfahren. Auch ein Krämermarkt mit Essensständen und Utensilien für den Pferdefreund sind geplant.

In seinen fast sieben Jahrzehnten habe sich der Fohlenmarkt in Riedlingen zu einem sehr guten Auktionsplatz etabliert, schreibt Edwin Schuster, Vorsitzender des Pferdezuchtverbandes Baden–Württemberg, in seinem Vorwort der Auktionsbroschüre. Vermarktungsleiter Norbert Freistedt sei es wieder gelungen, eine exklusive Auswahl hervorragender Fohlen auf Schauen und Sichtungen im Ländle für den Markt in Riedlingen zusammenzustellen. 56 Fohlen hätten es geschafft, sich gegen viele hundert weitere Mitbewerber herauszuheben.

Sprungbrett in eine erfolgreiche Karriere

In Riedlingen hätten zahlreiche pferdesportliche Karrieren begonnen und die Auktion habe sich als Sprungbrett in eine erfolgreiche Karriere bewährt, schreibt der Verband. Unter den 56 Elitefohlen aus ganz Baden–Württemberg sind auch Tiere aus der Region. Gleich als zweites Fohlen geht „Viva Forever“ bei der Vorstellung in das Rund. Die Dunkelfuchsstute kommt aus dem Stall von Züchter Markus Geng aus Alleshausen.

Aus Uttenweiler werden zwei edle Fohlen anreisen. Mit der Nummer 4 präsentiert sich der schwarzbraune Hengst „For your Dreams“ aus der Züchtergemeinschaft Franz und Sybille Marquart. Ebenfalls aus Uttenweiler dreht das braune Hengstfohlen Quentin mit der Nummer 37 von Züchter Volker Luibrand die Runde durch den Vorführring. Weitere Fohlen kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft — aus Mengen, Hayingen, Attenweiler oder Ehingen. In den vergangenen Jahren waren auch die Reitponyfohlen, nicht nur bei Kindern, heiß begehrt. In diesem Jahr sind weitere dabei: Calleo (13), „Der kleine König“ (14), Dundee’s Deondra (15), „Glowing Pearl B“ (41), Next Star (42), Golden Glory (43) und Confetti (44).

Die Kollektion mit ausführlicher Beschreibung, Fotos und Videos ist zu finden unter www.pzvbw.hsr–auktion.de. Bei Fragen zu den Fohlen und rund um die Auktion steht Vermarktungsleiter Norbert Freistedt unter 0152/52717888 zur Verfügung.

Sitzplatz kann bestellt werden

Das Gelände ist ohne Eintritt frei zugänglich, kostenpflichtige Sitzplatzkarten– und Katalogbestellungen werden reserviert unter Telefon 07385/969024 oder [email protected] (Sitzplatz 10 Euro). Livestream: Die Präsentation der Fohlen kann live auf www.clipmyhorse.de verfolgt werden.