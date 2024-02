Die Stadt Riedlingen soll einen neuen Wohnmobilstellplatz direkt am Donauradwanderweg bekommen. Betreiben wird den Platz die Familie Gessler aus Ehingen. Um das Projekt auf den Weg zu bringen, musste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Erbbaurechtsvertrag mit dem künftigen Betreiber genehmigen. Der Wohnmobilstellplatz soll bis zum Herbst eröffnet werden.

Erbpacht auf 99 Jahre

Der Standort für 50 Wohnmobilstellplätze ist bei der Reithalle des Riedlinger Reit- und Fahrvereins geplant. Ende November 2023 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, das Projekt zu unterstützen und mit Familie Gessler als Betreiber umsetzungsreif zu machen, erklärt Bürgermeister Marcus Schafft auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Der Erbbaurechtsvertrag habe eine Laufzeit bis 31. Dezember 2123, also 99 Jahre, und ist der rechtliche Rahmen für den Betreiber, um einen Bauantrag zu stellen. Der Erbbauberechtigte zahle Erbbauzins an die Stadt. Ist der Bauantrag genehmigt, kann mit der Realisierung begonnen werden.

Weg ist er gleich und die Gartenschau noch weit. Daniel Faigle

Das Konzept sieht unter anderem vor, dass im Bereich des Spielplatzes neue Parkplätze und eine Zufahrt für den Reit- und Fahrverein angelegt werden sollen. Der jetzige Spielplatz wird deshalb zurückgebaut. Laut Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung sei dieser wenig frequentiert und zudem in einem schlechten Zustand.

In Riedlingen sollen 50 Stellplätze für Wohnmobile entstehen. (Foto: Marion Buck, Stefan Sauer, dpa )

In den Planungen für die Gartenschau sei ein neuer Spielplatz im Outdoorbereich als Daueranlage vorgesehen. Ob ein neuer Spielplatz zeitnah realisiert werde, fragte Stadtrat Daniel Faigle (Mtg!).

„Weg ist er gleich und die Gartenschau noch weit.“ Bürgermeister Marcus Schafft schlug vor, in den Beschlussvorschlag aufzunehmen, dass es der Wunsch des Gemeinderats sei, einen neuen Spielplatz möglichst zeitnah zu realisieren. Ob die Planungen mit dem Reit- und Fahrverein abgestimmt seien, interessierte Stadtrat Franz-Martin Fiesel (CDU). Vertreter des Vereins saßen in den Zuhörerreihen. Christof Pfeil von der Stadtverwaltung konnte Gespräche mit dem Verein bestätigen.

Sträucher und Bäume müssen geschnitten werden

Um das Ziel der Eröffnung des Stellplatzes spätestens im Herbst zu erreichen, müssen noch Sträucher zurückgeschnitten und Bäume gefällt werden. Dazu fand am 9. Februar eine Besichtigung durch die Naturschutzbeauftragte statt. Drei Tage später wurde die Zustimmung für einen intensiven Pflegeschnitt inklusive Entnahme einzelner Bäume, insbesondere von Eschen, durch die Untere Naturschutzbehörde erteilt. Der Schnitt muss bis spätestens Donnerstag erfolgen, da Baumschnitt nur bis 29. Februar erlaubt ist.

Stadtrat Manuel Breitfeld (CDU) bemängelte, dass er von dem Projekt einen Tag nach der letzten Sitzung des Gemeinderats aus den sozialen Medien erfahren habe. „Warum wurde der Gemeinderat nicht in der Sitzung darüber informiert?“ Vorgestellt worden sei das Projekt in einer öffentlichen Veranstaltung, bei der Ideen für Riedlingen gesammelt wurden, sagte Schafft.

Unternehmer sieht Potenzial

Unternehmer Gernot Gessler aus Ehingen möchte den Wohnmobilplatz mit seinen beiden Töchtern Gesa und Mara in Angriff nehmen. Gesa Gessler studiert laut Stadtverwaltung an der SRH Fernhochschule in Riedlingen, während Mara Gessler als Hotelkauffrau im Sonnenalb Resort Ofterschwang tätig ist.

Die Familie Gessler habe nach umfangreichen Recherchen und Gesprächen mit Fachleuten das Potenzial dieses Projekts für Riedlingen erkannt, insbesondere im Hinblick auf die geplante Gartenschau 2035 und die Lage direkt am Donauradwanderweg.

Digital und bargeldlos

Gernot Gessler sehe eine realistische Auslastung von 60 Prozent in den nächsten sechs Jahren, was eine Kaufkraft von 1,3 Millionen Euro (Berechnungsgrundlage Quelle: Deutscher Tourismusverband e.V.) für Riedlingen generieren würde. Der Wohnmobilstellplatz soll komplett digital und bargeldlos betrieben werden. Neue Sanitärbereiche (WC, Duschen und Waschmaschinen) in unmittelbarer Nähe sollen Teil des Angebots für die Gäste des Wohnmobilstellplatzes sein.