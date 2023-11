Im Kuratorium sind mit Michael Hörrmann und Anton Goll nun Marcus Schafft als Bürgermeister von Riedlingen, Waltraud Johannsen, die den Garten wieder aufbaute, Yvonne Kurz aus Ulm, langjährige Freundin und Unterstützerin. Der Stiftungsvorstand sind Christiane Johannsen und ihr Stellvertreter Gregory von Hejbowicz. Das satzungsgemäße Stiftungskuratorium ist nun wieder vollständig.

Dauerhafte Perspektive für Erhalt des Hängegartens

Seit 2018, seit dem Tod ihres Vaters Christian Johannsen und dem Wechsel ihrer Mutter Waltraud ins Kuratorium der Stiftung, ist Christiane Johannsen Vorsitzende. Sie suchte dringend neue Mitglieder für den Stiftungsrat, die sie in der Führung mit Fachwissen unterstützen und der Erhaltung des Baudenkmals eine dauerhafte Perspektive geben können. Mit Michael Hörrmann und Anton Goll fand sie solche Experten, die nun ihre Erfahrung, ihr Wissen, ihr Netzwerk einbringen. Den Historischen Hängegarten entdeckte Anton Goll aus Karlsruhe bei einer Fahrradtour ‐ und war begeistert. Er ist Vorsitzender des Vereins „Karlsruhe Kunst Erfahren“, der mit dem Künstler Markus Lüpertz ein Großprojekt in den Karlsruher U-Bahnhöfen auf die Beine stellte. Seine Verbindungen als ehemaliger Geschäftsführer der Staatlichen Keramikmanufaktur Majolika in Karlsruhe halfen dabei.

Mitarbeit aus historischem Interesse

Anton Goll brachte Michael Hörrmann mit ins Boot. Er lebt ebenfalls in Karlsruhe und war bis zu seiner Pensionierung zum 1. Januar Geschäftsführer der „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“. Aus historischem Interesse habe er sich zur Mitarbeit in Neufra entschlossen. Der Historische Hängegarten hier sei ein „Kleinod von kunsthistorischer und baugeschichtlicher Bedeutung“, sagt Michael Hörrmann und ergänzt begeistert: „Exzeptionell!“ Er biete nun seine Hilfe den Personen an, „die den Mut haben, unser kulturelles Erbe zu erhalten“.

Gärten in Italien als Vorbild

Im Vorfeld hat sich Michael Hörrmann in der Literatur umgesehen und festgestellt, dass der Hängegarten in Neufra außergewöhnlich ist: „Der Typus des Hängegartens, das heißt ein terrassierter und von einer Subkonstruktion getragener Garten, ist per se eine eher seltene Gestaltungsart für einen Garten, da sehr aufwendig und teuer.“ Und das in einer damals recht kleinen Grafschaft. Graf Georg von Helfenstein, der den Garten Mitte des 16. Jahrhunderts für seine zweite Ehefrau Apollonia anlegen ließ, müsse solche Gartenbeispiele in Italien gesehen haben. „Er ist eine nach außen gekehrte Verschwendung, ein vollkommen unökonomisches Bauwerk“. Auf dem aufwendig gestalteten Unterbau aus elf Gewölben ‐ einige sind inzwischen wieder begehbar ‐ liegt nicht nur der gemauerte Untergrund des Gartens, sondern auch eine Mauer als Abschluss ins Tal, versehen mit je einem Türmchen auf der West- und der Nordseite. Mit hohem baulichem Können und Weitsicht wurde eine „gestalterische Gesamtansicht“ konzipiert. Beispiele für solch einen erlebbaren Renaissancegarten fänden sich in dieser Art nur sechs erhaltene in Italien. „Neufra steht also typologisch in einer ausgesprochen seltenen und exklusiven Reihe. Vermutlich sogar als das einzige in Deutschland erhaltene Beispiel, wenn nicht sogar als einzig erhaltenes nördlich der Alpen.“

Gartenimage für die Gartenschau

Waltraud Johannsen erinnert daran, dass der Garten „a Wies“ war, als sie und ihr Mann 1978 mit der Renovierung begannen. Das Denkmalamt habe ihr ans Herz gelegt, den Garten wieder zu erwecken, zu rekonstruieren. Von 1986 bis 1989 wurde er mit viel Aufwand in die jetzige Form gebracht. Nun, nach fast 40 Jahren, bedürfe die Arbeit an der Erhaltung dieses Denkmals ihre Unterstützung, sind sich die beiden neuen Kuratoren einig. Und Bürgermeister Marcus Schafft ergänzt, dass mit dem Blick auf die Gartenschau in und um Riedlingen 2035 eine Perspektive geschaffen sei. Der Hängegarten sei nicht nur ein privates Liebhaberobjekt, sondern müsse als ein öffentlicher Wert bewusst werden. „Mehr Gartenimage für die Gartenschau geht nicht“, setzt Anton Goll hinzu.

Ihre Aufgaben im Kuratorium nehmen beide an; für dieses kulturelle Erbe lohne sich das Engagement. Viele Ideen und marketingtechnisches Know-how brächten sie mit. „Es soll was Tolles entstehen!“, ist sich das Stiftungskuratorium einig.