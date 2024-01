Bei strahlendem Sonnenschein haben fröhliche Narren und gut gelaunte Besucher am Samstag „100 Jahre Fasnet in Neufra“ gefeiert. Für einen unterhaltsamen Zunftmeisterempfang, einen schönen Umzug und eine große Party danach war am Samstag ganz Neufra auf den Beinen. Für Zunftmeister Patrick Selg gab es vom Verband Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine (VAN) den großen Verdienstorden für seine Arbeit.

Über 30 Zünfte zu Gast

Am Samstag herrschte perfektes Narrenwetter - kalt, aber die Sonne strahlte vom Himmel und machte allen gute Laune - den zahlreichen Zuschauern, die den Umzugsweg säumten und den Narrenzünften, die sich und ihr Brauchtum auf den Straßen des Dorfes präsentierten. Über 30 Narrenzünfte und -vereine aus der Region und dem Verband Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine (VAN) waren der Einladung des Neufraer Narrenvereins gefolgt und wuselten in bunten Häsern, mit Glöckchen und Schellen durch Riedlingens Teilort.

Bevor es in den Nachmittagsstunden im Umzug durchs Dorf ging, trafen sich Vertreter der Zünfte zum Empfang. Im Foyer der Donauhalle heizten die Nuiframer Fante die Stimmung an und das Trio „Reiners Schwabensound special“ hielt diese über vier Stunden mit Schunkelrunden, Trink- und Fasnetsliedern am Kochen.

Funktionierende Fasnet

Zunftmeister Patrick Selg, dem die Freude über die Veranstaltung ins Gesicht geschrieben stand, lobte den Zusammenhalt untereinander und dankte den vielen Helfern aus allen örtlichen Vereinen und der GbR, die zum Gelingen des Festes beitrugen. „In Neufra funktioniert Fasnet hervorragend“, sagte Selg.

Glückwünsche überbrachten Ortsvorsteherin Erika Götz und Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft, der neben seiner Truppe aus der Verwaltung einen üppigen Scheck dabei hatte. Auch der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger gehörte zu den Gästen, hielt ein kerniges Loblied auf Patrick Selg, der scheinbar alle kann - außer kochen. Stolz auf seinen Nachfolger und ziemlich gerührt zeigte sich Uli Hennes, der als Ehrennarr und VAN-Präsident, dem neuen Neufraer Zunftmeister den großen VAN-Verdienstorden für seine Arbeit verleihen konnte.

Wilde Spiele

Nach all den Lobesreden ging es heftig zur Sache. „Schnall dich an“, empfahl Ruben Hölz als Vertreter der Region Alb in Richtung Patrick Selg, der mit Uli Hennes und Uli Münch, ziemlich wilde Spiele überstehen musste. Anscheinend galt es eine alte Rechnung zu begleichen. Beim Raten von rückwärts gesprochenen Narrenrufen gab’s bei Versagen Heringswasser und Vanillepudding mit Schinken, was besonders bei Hennes mittleren Würgereiz und den Wunsch „Ich will heim zu meiner Mama“ auslöste. Dass die Herren Vorstände „Nuiframer Fante“ nicht errieten, empfand Hölz als höchst blamabel und im Pressebericht durchaus erwähnenswert. Bei den Spielen der Region Oberschwaben war Geschick beim Bierflaschenöffnen, glitschige Seife transportieren und Wäscheklammern im Gesicht festklemmen gefragt. So mancher im Publikum hatte Mitleid mit den Herren.

Während Hennes sich immer noch an seinem Pudding abarbeitete, machten sich die Narren bereit für den Umzug durch den Ort. Anschließend wurden „100 Jahre Fasnet in Neufra“ in verschiedenen Lokalitäten ausgiebig gefeiert.