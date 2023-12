Bronze für Historischen Hängegarten Neufra

Eine Bronzeplakette am Historischen Hängegarten Neufra in Riedlingen soll künftig mit dem Hinweis „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale“ an die zahlreichen privaten Förderer der DSD und die Glücksspirale erinnern und zu weiterer Unterstützung motivieren. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützte 2020 dank vieler Spenden und der Erträge der Lotterie Glücksspirale die Wiederherstellung und Pflege des Parterregartens mit 10.000 Euro. Der Hängegarten gehört zu den mehr als 400 Objekten, die die private DSD dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücksspirale allein in Baden-Württemberg förderte. Dies teilt die DSD mit.

Das Ortsbild von Neufra an der Donau wird von dem mächtigen Renaissanceschloss auf dem Berg oberhalb des Ortes geprägt. Das Schloss geht im Kern auf das frühe 15. Jahrhundert zurück und erfuhr zwischen 1569 und 1573 eine umfassende Erneuerung. In diesem Zusammenhang entstand der „Hängegarten“, ein Renaissancegarten nach italienischem Vorbild.

Der Dach- oder Terrassengarten wird auf einer eigens angelegten Erweiterung des natürlichen Schlossberges zwischen Schloss und Kirche von 16 zwischen neun und elf Meter hohen Gewölben getragen. Den Garten umgibt zum Teil eine niedrige Mauer, in seiner Nord- und Westecke befindet sich jeweils ein Aussichtspavillon mit leicht geschwungenem Spitzdach, der eine Aussichtsplattform abschließt. Im Nordosten und Nordwesten sind mächtige Stützmauern sichtbar. Die Anlage diente auch dazu, den die Kirche und das Schloss tragenden Berg zu stabilisieren.

Trotz der Instandsetzung der zugleich Gartenkultur und Architektur vereinenden Anlage in den 1980er-Jahren waren erneut Schäden festgestellt worden. Bei deren Beseitigung griffen auch neue Überlegungen für die Grünanlagen. Die bislang in Privatleistung durchgeführten Arbeiten sind aus Altersgründen künftig nicht mehr möglich. Daher wurde ein Gesamtkonzept entwickelt, das auch die verbesserte Nutzung der Gewölbe einbezieht.

Weitere Informationen gibt es auf www.denkmalschutz.de/denkmal/historische-haengegaerten.html