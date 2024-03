Respektable Ergebnisse am vorletzten Spieltag

Die Erste stellte sich trotz zweier krankheitsbedingter Ausfälle dem PSV Reutlingen und dem ASV Bellenberg.Beide Teams stecken im Abstiegskampf der Verbandsliga Südwürttemberg, man konnte sich somit schon vorab auf einige Gegenwehr einstellen. Schon nach den Doppeln, die allesamt an Reutlingen gingen, war klar, dass ein Sieg nur schwer erreichbar sein wird. Nach den Einzeln von Markus Schüritz und Alex Wörz keimte noch einmal Hoffnung auf, die Gastgeber retteten sich schließlich mit einem knappen 5:3 Sieg ins Ziel. Am Abend traf die Erste auf das Tabellenschlusslicht, die Situation war dennoch ähnlich wie zuvor. Auch hier geriet man in den Doppeln in Rückstand.Das Spiel konnte mit einem Sieg im zweiten Herrendoppel knapper gestaltet werden. Über starke Leistungen in den Einzeln gelang es aber auch hier dem Gastgeber die Begegnung mit 5:3 nach Hause zu bringen.Die beiden Landesligateams trafen auf die zweite Mannschaft des PSV Reutlingen und dem VfL Sindelfingen. Auch hier kam es nicht zuletzt durch die Ausfälle der ersten Mannschaft zu Umstellungen der Teamzusammensetzung. So rutschten Anja Schupp und Lea Köpp hoch in die Zweite. An den in letzter Zeit recht souveränen Auftritten konnte die Zweite dennoch anknüpfen. Besonders erwähnenswert sind hier die 4 Siege aus 6 Matches mit Damenbeteiligung. Die Ergebnisse waren recht deutlich: Reutlingen II schlug man mit 2:6 und aus Sindelfingen wurde ein 1:7 mitgenommen. Umgekehrte Vorzeichen bei der Dritten: Hier konnten weder beim 7:1 in Sindelfingen noch beim 6:2 in Reutlingen Punkte für den Abstiegskampf geholt werden. Entscheidend wird hier der nächste Spieltag, wo man gegen Schlusslicht TSG Söflingen II unter Erfolgsdruck steht um die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrecht erhalten zu können. Die Vierte war wie so oft das leidtragende Team der Ausfälle in den oberen Mannschaften. Mit Maleen Merkle stand hier nur noch eine einsatzbereite Dame zu Verfügung, man ging somit mit der Hypothek einer kampflosen Niederlage in die Begegnungen gegen den TV Meßkirch I und II. Wie üblich konnten in der Vierten wieder Jugendspieler Erfahrung sammeln und erneut Punkte beisteuern. Gegen Meßkirch I reicht es leider nur zu einer 6:2 Niederlage. Besser lief es gegen die Meßkircher zweite: Alle Spiele konnte recht klar gewonnen werden und der Spieltag mit einem positiven Gesamteindruck abgeschlossen werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.