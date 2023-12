Reservisten sammeln 24.000 Euro für die Kriegsgräberfürsorge

Bei der Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde wieder ein großartiges Sammelergebnis erreicht. Die Mitglieder der Reservisten-Kameradschaft Reinstetten sammelten in diesem Jahr 24.160 Euro, dies ist das zweithöchste Ergebnis das je erreicht wurde. Das Sammelergebnis teilt sich wie folgt auf: Ochsenhaussen mit Hattenburg 8.055 Euro, Reinstetten mit Laubach, Wennedach, Goppertshofen und Eichen 4.268 Euro, Mittelbuch mit Bebenhaus 1.701 Euro, Hürbel mit Zillishausen und Allmethofen 1.632 Euro, Gutenzell mit Niedernzell, Dissenhausen und Weitenbühl 1.781 Euro, Erlenmoos mit Eichbühl, Oberstetten und Edenbachen 3.083 Euro, Ringschnait mit Bronnen und Winterreute 2.186 Euro und Rissegg mit Rindenmoos 1.454 Euro.

Die äußeren Umstände mit nassem Novemberwetter waren für die 25 Sammler in 41 Bezirken teils beschwerlich und somit dauerte die Aktion länger, dennoch konnte ein hervorragendes Ergebnis erreicht werden. Wie der Ortsleiter des Volksbundes Peter Kasper beim Vereinsabend bekannt gab sammelte die Reservisten-Kameradschaft nun seit 50 Jahre für den Volksbund mit einem Gesamtergebnis von 496.542 Euro. Im Jahr 1974 wurde die Haussammlung von der Schule an die Kameradschaft übertragen, mit einem Ergebnis von 749 DM in Reinstetten. Nach und nach wurden die Sammelberzirke damals von RK-Leiter Peter Kasper und Ortsleieter Siegfried Wespel ausgeweitet.