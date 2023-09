Reiter zeigen ihr Können

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Reitverein Mietingen sein Reit– und Springturnier. Dies wird bereits zum 35. Mal stattfinden. Traditionell werden am vierten Wochenende im September, 23. und 24. September, zwölf Prüfungen der Kategorie E bis L ausgetragen.

Reiter aus nah und fern werden mit dreihundert Starts den Reitplatz an der Rottum und Mietingen mit Leben füllen. Vom hiesigen Verein gehen Amelie Nieß, Leonie Nieß, Sarah Wild, Marieke Gihr und Lilith Krone mit ihren Pferden an den Start. Auch in diesem Jahr werden zwei Prüfungen als Qualifikation für die Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Biberach ausgetragen.

Turnierleiter Armin Nieß nimmt mit seinen Teams die Herausforderung Reit– und Springturnier wieder an und steckt nun in den Vorbereitungen für zwei erfolgreiche Turniertage. Die Zuschauer erleben Jugendprüfungen wie Reiterwettbewerb, Springreiterwettbewerb, Stilspringen oder Führzügelwettbewerb, bei dem die jüngsten Turnierteilnehmer ihr Können zeigen dürfen. Springen der Klasse A sind zu sehen, aber auch zwei Springen der Klasse L stehen auf dem Programm.

Höhepunkt ist das Simon Nieß Gedächtnisspringen, eine Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde, die am Sonntagnachmittag ausgetragen wird. Für das leibliche Wohl ist mit einem Imbisswagen, Kaffee und Kuchen und Getränken gesorgt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Zeiteinteilung: Samstag, 23. September: 10 Uhr Reiterwettbewerb, 11 Uhr Springreiterwettbewerb, 12 Uhr Stilspring–WB Kl. E, 13.15 Uhr Springprüfung Kl. A*, 15 Uhr Springprüfung Kl. A**, 16.30 Uhr Springprüfung Kl. L.

Sonntag, 24. September: 10 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A*, 11 Uhr Stilspringprüfung Kl. A*, 12 Uhr Punktespringprüfung Kl. A*, 14.15 Uhr Springprüfung Kl. A**, 15.45 Uhr Führzügelwettbewerb, 16.30 Uhr Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde, Simon Nieß Gedächtnisspringen.