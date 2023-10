Reinstetter Kinder sagen Danke

Ein privat erbauter Spielplatz im Haldenweg, über Jahre stark besucht, machte Kinder jahrelang glücklich. Erbaut und gepflegt wurde dieser von einem ehrenhaften Reinstetter. Ein großes Dankeschön gilt ihm für die schönen Spielplatz-Jahre in Reinstetten, symbolisch übergaben wir einen Bilderrahmen und bedankten uns herzlich. Nun aber ist es an der Zeit, dass die Stadt Ochsenhausen, der Ortschaftsrat und der Gemeinderat hier unseren Spielplatzwunsch realisieren, denn unsere Kinder warten sehnsüchtig auf die Umsetzung des bereits 2014 gezeichneten Spielplatzes im Baugebiet „Im Birket“ in Reinstetten. Foto: Tobias Noeske

