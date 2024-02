Treske und Wesolowski bleiben an Bord beim SV Reinstetten

Der SV Reinstetten geht auch die kommenden Saison mit Florian Treske als Chefcoach an. Ebenso vorzeitig verlängerte der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Riß mit Co-Spielertrainer Mathias Wesolowski um ein weiteres Jahr. Zuerst hatte das Internetportal „Fupa Württemberg“ darüber berichtet.

Lob für bisherige Arbeit

„Die Gespräche mit beiden waren unkompliziert und schnell zu Ende. Wir freuen uns sehr, dass Florian und Mathias für die kommende Saison zugesagt haben“, sagt Patrick Kunz, der gemeinsam mit Kevin Rau die Sportliche Leitung beim SV Reinstetten bildet, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Das war auch unser Wunsch, Florian war auch von anderen Vereinen umgarnt worden. Die Verträge mit beiden gelten unabhängig von der Ligazugehörigkeit.“

Florian Treske und Mathias Wesolowski haben laut dem 30-Jährigen bislang eine super Arbeit gemacht. „Sie haben die Mannschaft deutlich weiterentwickelt, jeden Spieler besser gemacht. Das spiegelt sich ja auch in der Tabelle wider, zudem stehen wir im Halbfinale des Bezirkspokals“, so Kunz. „Das Ziel ist es ganz klar, den Titel in der Bezirksliga zu holen und nächste Saison in der Landesliga zu spielen. Natürlich wollen wir auch im Pokal ins Finale und den Pott holen.“

„Ich freue mich, dass ich weiterhin das Vertrauen von Vereinsseite genießen kann. Ich arbeite sehr gern mit Mathias Wesolowski und dieser jungen, talentierten Mannschaft zusammen und freue mich auf weitere spannende Aufgaben mit dem SV Reinstetten“, sagt Florian Treske. „Unser Fokus gilt nun der Rückrunde, sodass wir unserem gemeinsamen Ziel, dem Aufstieg, Schritt für Schritt näher kommen.“

Selbstbewusste Ansage vom Sportlichen Leiter

In der Bezirksliga hat der SV Reinstetten (35 Punkte/51:25 Tore) nach 14 absolvierten Spielen aktuell zehn Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten SGM Ringschnait/Mittelbuch (25/32:27). Im Halbfinale des Bezirkspokals empfängt der SVR am Mittwoch, 24. April (Anstoß: 17.45 Uhr) den SV Baustetten. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir den Meistertitel in der Liga holen werden, der Pokalsieg wäre natürlich die zusätzliche Krönung“, sagt Kunz. Die Meisterschaft werde kein Selbstläufer.

„Wenn wir aber unsere Leistung aus der Vorrunde wieder abrufen können, dann können wir uns eigentlich nur selbst schlagen. Wir planen definitiv nicht für die Bezirksliga“, gibt sich der Sportliche Leiter selbstbewusst und bezeichnet die SGM Ringschnait/Mittelbuch als härtesten Konkurrenten. „Schon allein wegen der Rückkehr von Manuel Münst.“

Ein Zugang und ein Abgang im Winter

Seit dem 29. Januar trainiert der SVR wieder. Zum Auftakt mit dabei war auch der einzige Zugang, Torwart Kai Friedberger (vom Bodensee-A-Ligist TSG Bad Wurzach) sowie die beiden Langzeitverletzten Michael Wild (nach Meniskusriss) und Noah Blersch (nach Absplitterung am Oberschenkelknochen).

Nicht mehr mit von der Partie war Daniel Jarosch, der zum DJK SV Ost Memmingen zurückgekehrt ist. Zudem wird Keeper Jan Besenfelder nach der Winterpause eine private Pause einlegen. „Er will ein Sabbatjahr machen, stünde dem Verein aber für den Ernstfall zur Verfügung“, sagt Kunz und fügt hinzu: „Die Vorbereitung läuft bislang sehr gut. Alle ziehen top motiviert mit.“

Personalplanung für kommende Saison bereits abgeschlossen

Die Personalplanung für die kommende Saison sei bereits abgeschlossen. „Aus dem aktuellen Kader haben alle Spieler zugesagt, weiter für den SVR zu spielen. Wir sind uns auch schon mit mehreren Zugängen einig“, so der Sportliche Leiter.

„Namen möchte ich aber noch nicht nennen, auch aus Respekt vor den Spielern und den Vereinen, in denen sie aktuell noch aktiv sind.“

Derby am Samstag

Am kommenden Samstag bestreitet der SV Reinstetten das nächste Testspiel, Gegner ist der Landeslist SV Ochsenhausen. Die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz in Ochsenhausen ausgetragen (Anstoß: 14 Uhr).