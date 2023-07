Symbol der Zuversicht: Zimmerei aus der Region errichtet Kapelle im Ahrtal

Die Zimmerei Schafitel aus Reinstetten hat in Walporzheim im Ahrtal, inmitten der Weinberge, eine Kapelle gebaut. Das „Symbol für Mut und Zuversicht“, wie der Trierer Bischof Ackermann bei der Einweihung sagte. Sie fand statt am zweiten Jahrestag der Flut mit etlichen Todesopfern.

Katastrophen–Helfer für sechs Tage

Noch immer ist die Flutnacht vom 14./15. Juli 2021, die das Ahrtal schwer getroffen hat, jedem in Erinnerung. Unvergessen ist auch die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft Freiwilliger aus dem ganzen Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland.

Einer dieser Helfer war Hubert Schafitel aus Reinstetten. Gemeinsam mit Bekannten und Verwandten war er kurz nach der Flut für sechs Tage im Ahrtal und hat dort geholfen, wo Hilfe gefordert war.

Hubert Schafitel mit Dachdeckermeister Marco Herrmann aus Rheinböllen und dem Trierer Bischof Stephan Ackermann (von links) in der neuen Kapelle. (Foto: Privat )

Neben dem Beseitigen von Schuttmassen, dem Begehbarmachen von Häusern wurde er gebraucht, um den Weinbestand der Winzergenossenschaft Mayschoss aus dem Schlamm zu bergen.

Die Not hat Hubert Schafitel nicht losgelassen

Das Leid und die Zerstörung unmittelbar vor Augen zu haben sowie die vielen Gespräche mit Betroffenen und weiteren Helfern, haben Hubert Schafitel geprägt, teilt sein Unternehmen mit. Gerne hätte er noch länger vor Ort mit angepackt, aber die große Entfernung von fast 500 Kilometern und die Arbeit in der eigenen Zimmerei ließen dies nicht zu.

Dennoch habe ihn der Wille, die Not im Ahrtal etwas zu lindern, nicht losgelassen. So kam ihm in den Sinn, die Möglichkeiten seiner Zimmerei zu nutzen, um eine Flut–Kapelle im Ahrtal zu errichten. Den größten Teil der Arbeiten wollte er in seinem Betrieb verrichten, dann die Bauteile ins Ahrtal transportieren und dort zusammenbauen. Schnell hat Hubert Schafitel weitere Mitstreiter gefunden. Christian Kistner aus Mayen konnte als Architekt gewonnen werden.

Dass auf der Prioritätenliste der Flut–Betroffenen lang wohl keine Kapelle steht, war den Akteuren bewusst. „Dennoch war es ihnen wichtig, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und einen Ort der Zuflucht, der Hoffnung und des Gedenkens zu schaffen“, teilt der Betrieb mit.

Freundskreis St. Josefs Kapelle ist begeistert

Der Freundeskreis der St. Josefs Kapelle in Walporzheim, die wegen der Flut traurige Berühmtheit erlangte, weil das frisch sanierte Gebäude überschwemmt und verschlammt worden war, war von Schafitels Idee ebenfalls begeistert.

In den Weinbergen wurden sie zur Kapelle zusammengesetzt. (Foto: Privat )

Als Standort für die Kapelle wurde ein Platz inmitten der Weinberge, hoch über Walporzheim und mit einem grandiosen Blick über das Ahrtal bis zum Rheintal, gefunden.

Hubert Schafitel sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, die Kapelle am zweiten Jahrestag der Flut an den Kapellenverein übergeben zu können, gute Auftragslage hin oder her. Deshalb sei oft bis spät und am Wochenende auf den Termin zugearbeitet worden.

Spektakulärer Blick, komplizierter Bauplatz

So spektakulär der Blick vom Bauplatz ist, stellte er die Erbauer doch vor Herausforderungen. Die Zufahrt eng, der Baugrund klein und unbefahrbar. So hat sich die Montage vor Ort als Herausforderung erwiesen, die jedoch gemeistert wurde.

Die Kapelle konnte am 15. Juli ihrer Bestimmung übergeben werden. Das kleine Gotteshaus ist dem heiligen Donatus geweiht, dem Schutzpatron gegen Unwetter, Blitzschlag, Hagel und Feuer. Den Auftakt der Einweihung durch Bischof Ackermann bildete eine Prozession zur Kapelle mit vielen Teilnehmern.

Der Bauplatz für die Kapelle ist nicht befahrbar. Der Aufbau war eine logistische Herausforderung. (Foto: Privat )

Nach der offiziellen Segnung wurde zum Umtrunk eingeladen, bei dem es viel Lob, Anerkennung und dankende Worte an das Handwerker–Team gab, wie die Firma mitteilt. Zur Überraschung der Gäste überreichten die Erbauer zusammen mit dem Architekten eine extra für die Kapelle gegossene Glocke.

Der Bau der Kapelle ist eines der außergewöhnlichsten Projekte, die die Zimmerei Schafitel in ihrer über 110–jährigen Firmengeschichte umgesetzt hat.