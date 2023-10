Saubachkome.de kommt nach Reinstetten

Der SV Reinstetten lädt am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr zu einem Kabarettabend in den Gemeindesaal Reinstetten ein. Auf der Bühne: die Saubachkome.de (Foto: Veranstalter). Diese vier Kabarettisten machen Spaß. Sich selbst und vielen anderen. Das haben sich Michael Ogger, die Brüder Alwin und Edgar Hagel und deren Cousin Markus Burkhardt auf die Fahne geschrieben. Und eben dieser Spaß, der dem kleinen Ensemble vom Saubach im Landkreis Biberach auf der Bühne anzusehen ist, überträgt sich in Windeseile auf die Zuschauer. Karten im Vorverkauf zu 14 Euro bei Tankstelle Maier, Reinstetten, Hamppwerk Ochsenhausen und Eberhardzell oder per Mail unter [email protected], Abendkasse 17 Euro.