Kreisliga A I Riß: Nachholspiel steigt in Reinstetten

Die SGM Reinstetten/Hürbel empfängt am Mittwoch in der Fußball–Kreisliga A I Riß in einem Nachholspiel des ersten Spieltags den FC Bellamont. Anstoß ist um 19 Uhr in Reinstetten. Die Partie war am vergangenen Samstag wegen Unbespielbarkeit des Platzes nach Starkregen abgesagt worden.