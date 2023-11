Ausgiebig toben, um die Wette rutschen, sich im Sand wühlen und die Füße beim Schaukeln in den Himmel strecken: Das würden die Kinder im Ochsenhauser Teilort Reinstettten gern täglich machen, doch das ist momentan nicht möglich.

Denn der einzige Spielplatz, der im Ort verfügbar ist, ist von unter Dreijährigen kaum nutzbar. Weshalb Reinstetten keinen altersgerechten Spielplatz hat, was sich die Eltern vom Ochsenhauser Gemeinderat erhoffen und welche Lösung diskutiert wird.

Mit einem blauen Overall und Regenstiefeln steigt der kleine Lars voller Freude aus dem Auto seiner Eltern und rennt auf den Spielplatz am Eichelgrund, der sich inmitten eines ruhigen Wohngebiets in Reinstetten befindet.

Kaum angekommen blickt der kleine Junge auf den großen ‐ für den winzigen Jungen sogar riesigen Turm ‐ der vor ihm steht.

Unmöglich alleine hochzusteigen: Für den kleinen Lars ist die Kletterwand nicht zu bewältigen. (Foto: Mesale Tolu )

Gern würde er gleich los toben, aber die Hindernisse scheinen ihm Angst zu machen. Zwei Möglichkeiten hat Lars, entweder erklimmt er den Turm über die Kletterwand oder über das Kletternetz.

Der erste Versucht erfolgt an der Kletterwand, kaum hebt er seinen Fuß merkt der kleine Mann, dass sogar der niedrigste Stützer kaum zu erreichen ist.

Er hält sich am roten Griff fest, aber mehr ist auch nicht möglich. Der niedrigste blaue Stützer (siehe Bild) ist nämlich auf Brusthöhe.

Für Kleinkinder nicht geeignet

Verzweifelt rennt Lars zum Kletternetz, steigt gleich zwei Stufen und blickt bei der dritten seine Mama Julia Merker an. „Jetzt müsste ich ihm helfen, höher kann er alleine nicht steigen“, so Merker.

Und wenn es die Kinder mal mithilfe der Eltern doch auf den Turm geschafft haben, trauen sie sich nicht herunterzurutschen. „Die Rutsche ist zu steil und hat keinen Rausfallschutz und die Rutschstange ist sowieso nichts für so kleine Kinder“, erklärt Julia Merker.

So hoch ist der Spielturm auf dem Spielplatz Eichelgrund in Reinstetten. Für kleine Kinder eindeutig nicht geeignet. (Foto: Mesale Tolu )

Der Spielturm auf dem Spielplatz Eichelgrund ist in seiner Gesamthöhe geschätzt etwa drei bis vier Meter hoch, außer dem Turm verbirgt sich in der äußersten Ecke des Spielplatzes noch eine kleine Wippe.

Sehr übersichtlich. „Zu übersichtlich“ finden die Eltern, die sich auf dem Spielplatz ansammeln, um ihr Anliegen zu vermitteln.

Er ist bissle mehr als nichts und eindeutig nicht bedarfsgerecht. Georg Keller, Ortsvorsteher Reinstetten

Tobias Noeske, Vater und Initiator der Elterninitiative „ProSpielplatzImBirket“, sagt, dass der Spielplatz nichts für Kleinkinder ist und auch ältere Kinder sich kaum länger als ein paar Minuten auf diesem aufhalten.

Daher bleibt den Reinstetter Eltern nichts weiter übrig, als ihre Kinder mit dem Auto auf den Spielplatz nach Gutenzell, etwa sechs Kilometer entfernt, zu fahren oder künftig zum Spielplatz Siechberg, der etwa 5,5 Km entfernt ist.

Auch Ortsvorsteher Georg Keller hat eine Meinung zum Spielplatz Eichelgrund: „Er ist bissle mehr als nichts und eindeutig nicht bedarfsgerecht.“

Dass der einzig vorhandene Spielplatz eigentlich keiner ist, darüber sind sich alle Beteiligten einig. Nur bei den Lösungsansätzen gibt es verschiedene Meinungen.

Wo soll Spielplatz sein?

Der Wunsch der Elterninitiative ist, einen Spielplatz im Wohngebiet „Im Birket“ zu errichten, eine geeignete Fläche sei bereits vorhanden. Martin Haid, Vater von drei Kindern, hat sich 2018 einen Bauplatz im Wohngebiet „Im Birket“ gekauft, bereits dann sei auf dem Lageplan eine Fläche für einen künftigen Spielplatz ersichtlich gewesen.

„Das war eines der Gründe, weshalb wir uns als Familie für den Bauplatz in Reinstetten entschieden haben.“ Inzwischen sind Haid’s Kinder acht, sechs und vier Jahre alt, doch vom Spielplatz fehle noch jede Spur.

Tobias Noeske betont, dass sich die Reinstetter Eltern die Umsetzung des Spielplatzes an diesem Ort wünschen, zumal dieses Grundstück dafür vorgesehen sei.

Ortsvorsteher Keller kennt das Grundstück: „Dort hätten wir maximal 600 bis 700 Quadratmeter Fläche. Da fragt man sich natürlich, ob es nicht sinnvoller wäre, an einem zentralen Ort einen größeren Spielplatz zu realisieren, statt in jedem Wohngebiet einen, um auch dem Thema Nachhaltigkeit gerecht zu werden.“

Zudem stellt Keller richtig, dass die Errichtung des Spielplatzes im Wohngebiet nicht verbindlich sei, da in den Kaufverträgen in keinster Weise drin stünde, dass der Spielplatz auch umgesetzt werde müsse.

„Es wurde damals auch kein Infrastrukturanteil bezahlt, so wie es jetzt in Siechberg zum Beispiel der Fall ist.“

Reinstetten neu im Fokus

Bereits 2021 wurde im Ochsenhauser Gemeinderat die Neugestaltung und Sanierung der Spielplätze in Ochsenhausen und ihren Teilorten besprochen und im September 2022 die Spielplätze durch Vertreter der Ortschaften, Ortsvorsteher und Stadtrat Gerhard Gruber besichtigt, um Ideen zur Umgestaltung zu sammeln.

Der Spielplatz Eichelgrund wurde damals nicht angesprochen.

„In Reinstetten waren wir seiner Zeit auch an dem angesprochenen Grundstück (Im Birket), bloß wurde damals die Planung nicht weiter forciert. Jetzt ist es aber so, dass man sich neu sortieren ‐ auch für die Haushaltsplanung ‐ und schauen muss, was man nächstes Jahr tun kann“, sagt Gerhard Gruber, der 2021 vom Gemeinderat zum „ehrenamtlichen Spielplatzbeauftragten“ ernannt wurde.

Gruber fügt hinzu, dass sich in den vergangenen Jahren in Reinstetten aber auch „keiner richtig gerührt“ habe. „Ich habe diese Forderung erst jetzt so massiv gehört und nun können wir den Fokus auch auf Reinstetten richten. Das geht aber nicht gleich von heute auf Morgen. Es ist eine Sache, die geplant werden muss.“

Links ist das Wohngebiet „Im Birket“ zu sehen. Der grüne Abschnitt rechts im Bild wurde im Lageplan des Wohngebiets als künftiger Spielplatz eingeplant. Die Elterninitiative wünscht sich, dass dieser auch umgesetzt wird. (Foto: Mesale Tolu )

Nun müssen sich die Reinstetter auch selbst einig werden, wo ein künftiger Spielplatz entstehen soll, fügt Gruber hinzu. „Bevor das nicht geklärt ist, ergibt es wenig Sinn zu planen.“

Haushaltsplanung steht bevor

Ortsvorsteher Keller hat bereits einen zentraleren Standort in Aussicht und würde gern diesen in die Diskussion miteinbringen. Die Elterninitiative will an dem Thema dran bleiben und auch ihren Teil beitragen. Sei es, durch Teilnahme an der Meinungsbildung oder beim Anpacken der anfallenden Arbeiten und Zurückschneiden des aktuellen Wildwuchses „Im Birket“. Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ antwortet Bürgermeister Philipp Bürkle nicht konkret, sondern verweist diesbezüglich auf die anstehende Haushaltsplanung 2024.