Drei Athanasiadis-Tore reichen nicht

Der SV Steinhausen hat in der Fußball-Bezirksliga Riß durch einen Treffer in der Schlussminute noch einen Punkt aus Reinstetten entführt.

SV Reinstetten ‐ SV Steinhausen 3:3 (1:0). Der SVR hatte zu viele Fehlerquellen, was die Gäste zum nicht ganz unverdienten Remis nutzten. Isaak Athanasiadis (3.) netzte nach Steckpass von Noah Blersch früh zum 1:0 ein. Richtigen Druck auf das Gästetor konnte der SVR dann erst in der Schlusshase von Halbzeit eins ausüben, wo man aber Chancen liegen ließ. Nach einem SVR-Fehlpass bediente Marcus Rothenbacher perfekt Tobias Rothenbacher (48.), der zum 1:1 traf. Matthias Wanner (55.) stellte nach Flanke Marcus Rothenbacher auf 1:2. Isaak Athanasiadis (56., 73.) glich schnell auf Zuspiel von Fabian Bogenrieder zum 2:2 aus und nutzte am langen Pfosten eine Hereingabe von Philipp Kolb zum 3:2. Yannic Silvers (90.) köpfte eine Ecke von Marcus Rothenbacher zum späten 3:3 ein.