Als Franz Beckenbauer in Reinstetten spielte

Franz Beckenbauer, der am vergangenen Sonntag verstorben ist, hat auch seine Spuren im Fußballbezirk Riß hinterlassen. Im Reinstetter Waldstadion stand der damals 17-Jährige allerdings noch am Anfang seiner Laufbahn, als er mit der A-Jugend des FC Bayern München an einem Sonntag im August 1963 auf die A-Jugend des SV Reinstetten traf. Anton Hutzmann, seinerzeit 18 Jahre alt und Torhüter des SVR, erinnert sich.

Eine halbe Stunde hält SVR das 0:0

„Das Spiel kam auf Vermittlung meines Schwagers Josef Amann zustande, der Jugendleiter des SV Reinstetten war“, erzählt Anton Hutzmann. Tags zuvor hätten die Münchner noch in Biberach gegen eine Auswahl des FC Wacker Biberach und der TG Biberach gespielt.

„Da hat der FC Bayern hoch gewonnen“, so der heute 78-Jährige. „Wir haben 0:15 verloren. Nach der ersten halben Stunde stand es noch 0:0. Der erste Treffer war ein Eigentor von uns.“

Beckenbauer ist der Chef auf dem Platz

An einen Gegentreffer erinnert sich Anton Hutzmann noch ganz genau: „Franz Beckenbauer hat aus 16 Metern abgezogen. Ich habe den Ball abgewehrt und dann hat er ,Herrgott zack und rein muss er doch‘ gerufen. Der Nachschuss war drin.“ Franz Beckenbauer sei damals schon ein hervorragender Spieler gewesen. „Er hatte schon eine überragende Technik und eine super Spielübersicht. Es war schon zu erkennen, dass aus ihm mal ein großer Spieler werden könnte. Dass er dann unter anderem auch Welt- und Europameister wurde, war natürlich noch nicht abzusehen“, sagt Anton Hutzmann.

Ich habe Franz Beckenbauers Weg auch später verfolgt. Es ist toll, was er für Erfolge gefeiert hat. Anton Hutzmann

„Welche Position Franz Beckenbauer damals gespielt hat, konnte man nicht richtig erkennen. Er war einfach überall auf dem Platz präsent. Er war der Chef auf dem Platz.“ In Reinstetten kursierte die Geschichte, dass Beckenbauer in einem seiner Bücher geschrieben habe, dass er in einem kleinen Ort in Oberschwaben erstmals als Libero gespielt habe.

Ein ganz normaler junger Kerl

„Wir sind nach dem Spiel alle noch gemeinsam ins Bürgerstüble, das damals von Adam und Pia Uhl geführt wurde, zum Essen gegangen. Franz Beckenbauer war ein ganz normaler junger Kerl, kein überheblicher. Man hat ganz normal mit allen reden können“, so Anton Hutzmann. Gleich nach dem Essen sei der FC Bayern wieder abgefahren.

„Ich habe Franz Beckenbauers Weg auch später verfolgt. Es ist toll, was er für Erfolge gefeiert hat“, sagt der Reinstetter. „Jedes Mal wenn er etwas Neues erreichte, dann kam das Thema unter uns Mitspielern wieder auf, dass wir damals gegen ihn gespielt haben. Das war eine tolle Erfahrung, gegen eine solche Mannschaft wie den FC Bayern gespielt zu haben. Das Spiel werde ich nie vergessen.“

Empfohlene Artikel Erinnerung an Fußball-Legende Franz Beckenbauer hat vor 20 Jahren in Schwendi Autogramme gegeben q Schwendi

Kaiser wird immer in Erinnerung bleiben

Die Nachricht von Franz Beckenbauers Tod hat Anton Hutzmann betroffen gemacht. „Wir sind ja auch Jahrgänger. Er hatte schon die letzten Jahre zurückgezogen gelebt, man hat ja nichts mehr über ihn gelesen“, so der 78-Jährige.

„Dass er gesundheitlich angeschlagen war, hat man ja mitbekommen. Daher hat mich die Nachricht über seinen Tod nicht überrascht. Er ist viel zu früh gegangen.“ Franz Beckenbauer habe sehr viel für den deutschen Fußball geleistet, so viel wie kein anderer, ob als Fußballer, Trainer oder Funktionär. „Das wird immer in Erinnerung bleiben“, sagt Anton Hutzmann.