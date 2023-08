RC BC–Weisser Turm: Spende an Tafelläden

Im März stand beim Rotary Club Biberach–Weisser Turm ein Benefizkonzert in Vöhringen, zusammen mit den Clubs Illertissen und Günzburg, auf dem Programm. Der Erlös des Abends war für die Tafelläden der Region bestimmt. Mehr als 500 Zuhörer genossen an diesem Abend Rhythmen der Blues–Band von Norbert Egger und sorgten mit ihren Eintrittskarten und Spenden für einen großartigen Abend und finanziellen Erfolg der Veranstaltung. Vom Rotary Club Biberach–Weisser Turm wurden insgesamt 3.500 Euro an die Tafeln in Biberach, Riedlingen, Laupheim, Ochsenhausen und Bad Schussenried übergeben.

