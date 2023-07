Rapper Ben Salomo beeindruckt

Mitte Juli besuchte Ben Salomo zu zwei Vorträgen die beiden Biberacher städtischen Gymnasien. Ben Salomo ist ein jüdischer Rapper und bis vor einigen Jahren erfolgreicher Produzent der Battle–Rap–Veranstaltung „Rap am Mittwoch“. Nachdem er vermehrt antisemitischen Anfeindungen in der Rap–Szene ausgesetzt war, zog er sich 2018 aus Protest aus dieser zurück.

Seither hat er sich dem Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verschrieben und tourt mit seinem Programm „Deutscher Rap will keine Juden in seinem Ghetto — Antisemitismus in der deutschen Rap–Szene“ durch deutsche Schulen. Unterstützt werden seine Vorträge von der Friedrich–Naumann–Stiftung für die Freiheit.

In seinem intensiven Vortrag vor den 9. Klassen am Pestalozzi–Gymnasium, bzw. 10. Klassen am Wieland–Gymnasium, erzählte er von seinen antisemitischen Erlebnissen, nicht nur in der Rap–Szene, sondern auch aus seiner Kindheit und Jugendzeit. Er zeigte den Schülerinnen und Schülern an Beispielen, welche versteckten, aber teilweise auch offenen Äußerungen in Rap–Songs vorkommen, die in ihren unterschiedlichen Formen alle einen Nährboden für antisemitische Einstellungen bieten.

Ben Salomo war es ein wichtiges Anliegen, jeden einzelnen im Raum dafür zu sensibilisieren, dass Wegschauen bei antisemitischen und fremdenfeindlichen Handlungen, egal in welcher Form sie stattfinden, keine Option ist. Die Schülerinnen und Schüler waren sichtlich beeindruckt von seinem Vortrag und seiner Geschichte.