Der erste Radreport des Landes Baden-Württemberg stellt dem Landkreis Biberach ein gutes Zeugnis aus. Ein noch besseres Abschneiden verhindern vor allem Personalmangel und Probleme beim Grunderwerb. Manche Kreisräte wünschen sich dennoch ein ambitionierteres Vorgehen.

„Wir sind im Landkreis sehr gut unterwegs und gerade was Radwege an Kreisstraßen betrifft vorbildlich, auch im Vergleich mit anderen Landkreisen“, sagte Landrat Mario Glaser im Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik. Mit Blick auf den Radreport, der einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zum Stand der Radverkehrsförderung in den Stadt- und Landkreisen liefert, hob Glaser den hohen Anteil des Radverkehrs im Vergleich aller Verkehrsarten hervor.

Hier kommt der Kreis Biberach auf zehn Prozent und liegt damit vier Prozentpunkte über dem Durchschnitt aller ländlichen Landkreise. Nachholbedarf gebe es dagegen vor allem bei den Radabstellplätzen.

Neues Konzept für die Beschilderung

Als weiteren Beleg für sein Engagement führt das Straßenamt auf, dass der Landkreis Biberach als einziger im Regierungsbezirk Tübingen den Großteil der Kosten zur Herstellung der Radwege entlang von Kreisstraßen trage. In den anderen Landkreisen beteiligen sich die Gemeinden in der Regel an der Hälfte der nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten.

Bei der Beschilderung der Radwege plant der Landkreis eine Neukonzeption. Die soll auf Grundlage der Erneuerung im Jahr 2009 sowie der Beschilderung der Radrouten des Radnetzes Baden-Württemberg durch das Land vor fünf Jahren erfolgen. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sollen rote Furtmarkierungen sowie Fahrradpiktogramme beitragen, um beispielsweise die Bevorrechtigung des Radverkehrs zu verdeutlichen.

Koordinator soll Team verstärken

Um das Mobilitätsverhalten der Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu verändern, sei zudem eine gute Kommunikation nötig. Bei der Umsetzung von Kampagnen profitiere der Landkreis von der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK), teilt das Straßenamt mit. Bisher habe die Verwaltung derartige Kampagnen aus personellen Gründen nicht durchführen können.

Unser Ziel ist es, zwei bis drei Radwege im Jahr zu bauen. Mario Glaser

Ähnlich ist es bei der Unterstützung der Gemeinden bei der Umsetzung von Radverkehrsinfrastrukturmaßnahmen. Dazu gehören Mobilitätsstationen, an denen verschiedene Verkehrsträger verknüpft werden.

Bei diesen Aufgaben soll dem Landkreis zukünftig ein Koordinator für Mobilität und Klimaschutz helfen. Zur Schaffung einer solchen Stelle verpflichtete das Land die Kreise in seinem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz.

Kein Gemeinwohlinteresse bei Grunderwerbsverhandlungen

„Wir wollen uns auf dem bisher erreichten nicht ausruhen, sondern haben ein ehrgeiziges Bauprogramm für die nächsten Jahre. Unser Ziel ist es, zwei bis drei Radwege im Jahr zu bauen“, führte Glaser weiter aus. Da der Planungsprozess jedoch immer aufwendiger und zeitintensiver werde, sei das gesteckte Ziel nicht immer erreichbar.

Zudem seien die Verhandlungen wegen Grunderwerbs teilweise sehr langwierig. In mehreren Fällen habe der Radweg aufgrund eines gescheiterten Grunderwerbs nicht realisiert werden können. „Sonst könnten wir mehr machen“, versicherte Glaser und stellte fest, dass ein Gemeinwohlinteresse oft nicht vorhanden sei.

Ruth Lang (Grüne) ermunterte die Landkreisverwaltung, sich beim Radverkehr nicht mit dem Mittelmaß zu vergleichen, sondern sich ambitioniertere Ziele zu setzen. So sollte etwa der Radverkehrsetat pro Einwohner, bei dem Biberach mit 7,33 Euro bereits in der Spitzengruppe liegt, erhöht werden, um entscheidend vorwärtszukommen. Zudem regte Lang an, im Zuge der Beschilderung die digitale Erfassung der Radwege zu verstärken, um auf gängigen Radler-Apps präsenter zu sein.

Freie Wähler: Anbindung der Teilorte wichtig

Manfred Lämmle (Freie Wähler) bescheinigte dem Landkreis bereits „gut unterwegs“ zu sein. Seiner Fraktion sei es wichtig, dass auch Teilorte gut an die Hauptorte angebunden werden. Auch im Hinblick auf die Probleme beim Schülerverkehr wäre es wichtig, mit gut ausgebauten Radwegen eine Alternative zu schaffen, sagte Lämmle.

Sie sollten sich nicht nur mit den Landkreisen vergleichen, die schlechter dastehen. Martina Miller

Sieglinde Michelberger (Frauen) und Josef Weber (Grüne) richteten den Fokus auf die Ortsdurchfahrten, an denen die gut ausgebauten Radwege oft enden und die Verkehrssicherheit für die Radfahrer abnimmt.

Martina Miller sieht „viel Luft nach oben“

Martina Miller (SPD) sagte: „Es geht in die richtige Richtung, aber es ist noch viel Luft nach oben.“ Sie riet dem Landrat: „Sie sollten sich nicht nur mit den Landkreisen vergleichen, die schlechter dastehen.“ Gerade bei der Verknüpfung von ÖPNV und Rad sieht Miller noch Verbesserungspotenzial.

Landrat Glaser erwiderte, dass man beim Vergleich mit den Allerbesten aber auch die unterschiedlichen Voraussetzungen betrachten müsse, etwa die touristisch geprägter Kreise wie Bodensee oder Konstanz.

Er hielt daran fest, dass der Kreis Biberach als Flächenlandkreis gut dastehe und wies zudem darauf hin, dass die Mitarbeiter bereits an der Belastungsgrenze angekommen seien. Straßenamtsleiter Gunnar Volz hatte zuvor bereits festgestellt: „Wichtiger als ein höherer Etat sind die Personen, die es umsetzen.“