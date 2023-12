Pusteblume spendet an Niemann-Pick-Gruppe

Das Biberacher Floristikgeschäft Pusteblume hat 760 Euro für die Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe gespendet. Auf Wunsch der Inhaberin Gabriele Rothärmel geht das Geld an diese Initiative und dient der Erforschung der bisher unheilbaren Krankheit. Dieser bundesweite Zusammenschluss von Eltern und Medizinern bemüht sich, Therapien für die unheilbare Niemann-Pick-Erkrankung zu entwickeln. Weil diese Erbkrankheit so selten vorkomme und nicht im Fokus der Pharmaindustrie stehe, so die Gruppe, wolle sie die Forschung mithilfe von Spendengeldern voranbringen. Rothärmel war durch das Schicksal der Laupertshausener Familie Schädler auf die Niemann-Pick-Erkrankung aufmerksam geworden. Obwohl es bundesweit nur etwa 200 Fälle gibt, haben gleich zwei Kinder der Familie Schädler den Gendefekt von zwei gesunden Eltern geerbt. Sophia und Luis starben beide im Alter von fünf Jahren an diesem Leiden - Sophia 2011 und Luis 2015. „Schön, dass man sich auch nach so viel Jahren immer noch an uns und unser Schicksal erinnert“, sagt Sonja Schädler. Die Pusteblume hatte im Laden eine Spendenbox aufgestellt und Rothärmel und die Schädlers danken allen, die etwas eingeworfen haben.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.