Probetraining ab acht Jahren beim TSV Laupheim Basketball

Ganz im Zeichen der Weltmeister suchen wir Siegertypen. Der TSV Laupheim will die Euphorie der letzten Tage an junge Basketballspieler im Alter von 8 bis 13 Jahren weitergeben. Und laden alle Kids zum Tryout ein. Gesucht werden coole, ehrgeizige Jungen und Mädchen, die das Spiel mit dem roten Ball ausprobieren möchten. Bei einem Tryout am Sonntag, 24. September, ab 10 Uhr könnt ihr euer Talent unter Beweis stellen. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des TSV Laupheim und nach der Anmeldung unter [email protected]. Es sollen vor allem die Kinder die Möglichkeit erhalten, die schon auf der Warteliste stehen. Der Trainerstab besteht aus sechs D–Trainern, die dieses Jahr ihre C–Trainerlizenz beim Baden Württemberg Verband BBW starten werden und hoffentlich erfolgreich abschließen.

