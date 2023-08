Präsidentenwechsel RC BC–Weisser Turm

Im Juli übergab Präsident Christian Schmid die Amtskette an seinen Nachfolger Georg Britsch. Christian Schmid gab einen Überblick über sein vergangenes rotarisches Jahr. Mit rund 96.000 Euro hat der Club erneut viele regionale und internationale Projekte unterstützt. Bei Glockengeläut erfolgte die Übergabe der Präsidentschaft an Georg Britsch. Der neue Präsident stellt sein rotarisches Jahr unter das Motto „Begegnung–Freundschaft–Regionalität“. Auch in seinem Jahr (2023/2024) spielt der rotarische Grundgedanke die Hauptrolle und es sollen wieder viele Projekte in der Region gefördert werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.