Präsent sein hat sich gelohnt

Wie im Vorjahr, so hat sich auch 2023 der Ortsverband des Sozialverband VdK aus Kirchberg-Gutenzell-Hürbel am Dorffest samt Flohmarkt und Handwerkermarkt in Hürbel mit einem Informationsstand den vielen Besuchern präsentiert. Der Stand wurde ganztags von Interessierten gut besucht, sei es durch Informationsgespräche oder durch Entgegennahme von Informationsmaterial oder kleinen Werbegeschenken. Selbst an die jüngsten Besucher wurde gedacht. So wurden über 300 Luftballons an die Kleinen verteilt. Informationen über die Arbeit und Aufgaben vom Sozialverband VdK kommen in der Bevölkerung immer gut an. An diesem Tag konnten einige neue Mitglieder durch Informations- und Überzeugungsgespräche gewonnen werden. Das Equipment, wie auf dem Bild zu sehen, kann von den VdK Ortsverbänden kostenlos beim VdK Kreisverband Biberach ausgeliehen werden.

