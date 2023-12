Prächtiger Klang erfüllte die Wallfahrtskirche Steinhausen

Seit Jahrzehnten besteht die Tradition, dass der Musikverein Steinhausen-Muttensweiler jedes zweite Jahr sein Jahreskonzert am 3. Adventssonntag in der Wallfahrtskirche abhält. Dirigent Daniel Ackermann hat ein emotionales Programm mit vielen bekannten adventlichen Weisen und musikalischen Glanzstücken zusammengestellt. Mit „Grace und Gloria“ von Wim Stalman eröffneten die Musiker das Konzert . Hauptmotiv war das Kirchenlied „Allein Gott in der Höhe“. Dieses prägnante Motiv wanderte durch alle Instrumente und Register und stellte ein imposantes Auftaktstück dar. Der Dirigent setzte die ganze Bandbreite an Dynamik und Klangvolumen ein. Diesem Werk folgte „Giudita“ von Alfred Bösendorfer. Als Soloinstrument stellte der Komponist die Oboe in den Mittelpunkt. Linda Gröber meisterte ihren Part bravourös. Wunderschön war die klare Tongebung der Oboe, die im Adagio melodiösen Glanz zeigte. Ein außergewöhnliches Stück war „La Basilica di San Marco“. Röhrenglocken hatten die Glocken von San Marco zu imitieren. Mit dem umfangreichen Schlagwerk wurde eine beeindruckende Klangfülle in der einmaligen Akustik der Steinhauser Kirche geschaffen. In dem Stück „Present of Love“ bearbeitete der Komponist Manfred Schneider die weltbekannte Arie „Lascia“ aus Händels Oper „Rinaldo“. Jonas Zinser bewältigte den Tenorhornsolopart mit warmem, vollen Klang. Das Blasorchester begleitete ihn einfühlsam. Eine tolle Leistung bot die junge Trompeterin Sarah Roser als Solistin in dem Werk „My Dream“. Nun folgte ein weihnachtlich geprägtes Werk von Kurt Gäbele „Winterrose“. Mit bekannten Liedern und Texten wurde die Weihnachtsgeschichte dargestellt. Bei den Liedern und deren Variationen präsentierte die Musikkapelle ihre klangliche Vielfalt vom zarten Soli der Holzbläser bis hin zum erhabenen Bläserchoral. Den Schlusspunkt des Konzerts setzten die Musiker mit einer hinreißenden Interpretation der Welthits „Sound of Silence“ (Klang der Stille) und „Winterwonderland“ - Werk eines japanischen Arrangeurs. Nach dem lang anhaltenden Beifall wurden die Zuhörer schließlich mit zwei zu Herzen gehenden Bearbeitungen von „Abend wird es wieder“ und „Der Mond ist aufgegangen“ verabschiedet.

