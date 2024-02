Anlässlich der Ereignisse am Politischen Aschermittwoch in Biberach hat das Polizeipräsidium Ulm die 20-köpfige Ermittlungsgruppe „Riss“ unter Leitung der Staatsschutzdienststelle eingerichtet.

Diese hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der gewaltbereiten Aktionen aufgenommen. Bislang wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des mehrfachen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigungen sowie Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Weiterhin wird in einer Vielzahl an Verstößen wegen des Verdachts der Nötigungen sowie des Verdachts von gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr ermittelt.

Insbesondere die gewalttätigen Ausschreitungen rund um die Stadthalle in Biberach stellen einen Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungen dar. Die Polizei setzt alles daran, die Tatverdächtigen zu ermitteln und diese einer entsprechenden Strafe zuzuführen. Aktuell gehen bei der Polizei eine Vielzahl an Hinweisen rund um die Ereignisse im Zusammenhang mit dem politischen Aschermittwoch in Biberach ein.

Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet.